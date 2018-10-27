Konyaspor 0 - 1 Başakşehir

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Atiker Konyaspor ile Medipol Başakşehir karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.
Maçın 60. dakikasında sahneye çıkan Riad Bajic, eski takımına golü atarak Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi. İlerleyen dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma tek golle sona erdi.
Bu sonuçla puanını 21 yapan Başakşehir maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Konyaspor ise 13 puanda kaldı.
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