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Manchester City 2 - 3 Crystal Palace

İNGİLTERE HABERLERİ  | 22.12.2018 20:14 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında şampiyonluk adaylarından Manchester City sahasında Crystal Palace'a 3-2, Chelsea ise Leicester City'e 1-0 yenildi. Bu sonuçlarla City 4, Chelsea ise 9 puanla lider Liverpool'un gerisine düştü.

Manchester City 2 - 3 Crystal Palace

Premier Lig'de haftanın sürprizi Crystal Palace'dan geldi. Manchester City deplasmanına çıkan Crystal Palace rakibini deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Manchester City maç boyunca eski görüntüsünden uzak bir görüntü sahaya yansıttı. Bu sürpriz ile sona eren maçta Crystal Palace'a galibiyeti getiren golleri Jeffrey Schlupp, Andros Townsend ve Luka Milivojevic kaydederken, City'nin golleri de İlkay Gündoğan ve Kevin de Bruyne'den geldi.

Bu sonucun ardından Manchester City 44 puanda kaldı ve Liverpool'un 4 puan gerisine düştü. Şampiyonluğun bir diğer adayı Chelsea ise evinde Leicester City'e 1-0 yenildi.

Premier Lig'de günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Arsenal 3 - 1 Burnley
Bournemouth 2 - 0 Brighton & Hove Albion
Chelsea 0 - 1 Leicester City
Huddersfield Town 1 - 3 Southampton
Newcastle United 0 - 0 Fulham
West Ham United 0 - 2 Watford

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Anahtar Kelimeler:
Manchester City Crystal Palace (Chelsea - Leicester City Premier Lig

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