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Milan 5 - 2 Dudelange

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 29.11.2018 23:25 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi F Grubu 5. maçında Milan sahasında Dudelange'yi 5-2 yendi. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu performansıyla maça damga vurdu.

Milan 5 - 2 Dudelange

UEFA Avrupa Ligi F Grubu 5. maçında Milan evinde Lüksemburg ekibi Dudelange'yi ağırladı. Maça iyi başlayan Milan 21. dakikada Cutrone ile 1-0 öne geçti.

Çabuk toparlanan Dudelange, 39'da Stolz ve 49. dakikalarda Jordanov'un golleriyle üstünlüğü yakaladı. Maçta son 20 dakikaya yaklaşılırken milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu deyim yerindeyse sazı eline aldı.

Önce 67'de Cruz'a kendi kalesine gol attıran Hakan, 3 dakikada sonra bu kez Milan'ı yeniden öne geçirdi: 3-2. Rüzgarı arkasına alan Milan, 77'de Schnell (kk) ve 80'de Borini'nin golleriyle sahadan 5-2 galip ayrılmayı başardı.

Grubun diğer maçında ise Real Betis evinde Olympiakos'u 1-0 yendi. Bu sonuçların ardından Real Betis 11 puanla bir üst tura çıkmayı garantiledi. 10 puanlı Milan ikinci, 7 puanlı Olympiakos üçüncü. Dudelange ise Avrupa'ya veda etti.

Avrupa Ligi'nde gruplarda alınan sonuçlar ise şöyle:

A GRUBU
Bayer Leverkusen 1 - 1 Ludogorets Razgrad
Zürich 1 - 2 AEK Larnaca
(Bayer Leverkusen ve Zürich gruptan çıkmayı garantiledi)

B GRUBU
Rosenborg 0 - 1 Celtic
Salzburg 1 - 0 Leipzig
(Salzburg gruptan çıkmayı garantiledi)

C GRUBU
Bordeaux 2 - 0 Slavia Prag
Zenit 1 - 0 Copenhagen
(Zenit gruptan çıkmayı garantiledi)

D GRUBU
Anderlecht 0 - 0 Spartak Trnava
FENERBAHÇE 0 - 0 Dinamo Zagreb
(Dinamo Zagreb ve Fenerbahçe gruptan çıkmayı garantiledi)

E GRUBU
Qarabağ Ağdam 1 - 6 Sporting Lisbon
Vorskla Poltava 0 - 3 Arsenal
(Arsenal ve Sporting Lisbon gruptan çıkmayı garantiledi)

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Çalhanoğlu UEFA Avrupa Ligi Milan - Dudelange

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