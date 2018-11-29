Milan 5 - 2 Dudelange

UEFA Avrupa Ligi F Grubu 5. maçında Milan evinde Lüksemburg ekibi Dudelange'yi ağırladı. Maça iyi başlayan Milan 21. dakikada Cutrone ile 1-0 öne geçti.

Çabuk toparlanan Dudelange, 39'da Stolz ve 49. dakikalarda Jordanov'un golleriyle üstünlüğü yakaladı. Maçta son 20 dakikaya yaklaşılırken milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu deyim yerindeyse sazı eline aldı.

Önce 67'de Cruz'a kendi kalesine gol attıran Hakan, 3 dakikada sonra bu kez Milan'ı yeniden öne geçirdi: 3-2. Rüzgarı arkasına alan Milan, 77'de Schnell (kk) ve 80'de Borini'nin golleriyle sahadan 5-2 galip ayrılmayı başardı.

Grubun diğer maçında ise Real Betis evinde Olympiakos'u 1-0 yendi. Bu sonuçların ardından Real Betis 11 puanla bir üst tura çıkmayı garantiledi. 10 puanlı Milan ikinci, 7 puanlı Olympiakos üçüncü. Dudelange ise Avrupa'ya veda etti.

Avrupa Ligi'nde gruplarda alınan sonuçlar ise şöyle:

A GRUBU

Bayer Leverkusen 1 - 1 Ludogorets Razgrad

Zürich 1 - 2 AEK Larnaca

(Bayer Leverkusen ve Zürich gruptan çıkmayı garantiledi)