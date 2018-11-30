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Sarpsborg 2 - 3 Beşiktaş

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 30.11.2018 00:53 | Son Güncelleme

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında 6 dakikada 2-0 geriye düştüğü maçta Sarpsborg'u deplasmanda Lens (2) ve Vagner Love'ın golleriyle 3-2 yenmeyi başardı. Grupta her şeyi son maçlar belirleyecek. Son haftada Beşiktaş, Malmö'yü ağırlarken, Genk ile de Sarpsborg karşılaşacak.

Sarpsborg 2 - 3 Beşiktaş

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında Beşiktaş deplasmanda Sarpsborg ile karşılaştı. Maça ev sahibi fırtına gibi başladı. Henüz 47. saniyede Rashad Muhammed attığı golle Sarpsborg'u 1-0 öne geçirdi.

Neye uğradığını şaşıran Beşiktaş, 6'da bu kez Heintz'ın yaklaşık 30 metreden attığı golle 2-0 geriye düştü. Durmak bilmeyen ev sahibi ekipte 8'de Rashad Muhammed net golü kaçırırken, 4 dakika sonra ise Heintz'ın kafasını Karius harika çıkardı.

İlk 20 dakikalık kabustan uyanan Beşiktaş, Adriano'nun nefis şutunda gole yaklaştı ancak kaleci nefis çıkardı. 33'te Mustafa Pektemek'in şutu kalecinin üzerine giderken, 1 dakika sonra bu kez Ljacic'in vuruşunu Sarpsborg savunması çizgiden çıkardı.

İlk yarının son anlarında Beşiktaş savunmasının hatasında arka direkte bomboş kalan Mortensen'in şutundan Karius yine şık bir kurtarışla gole izin vermedi.

İkinci yarıda bambaşka bir futbol oynayan Beşiktaş, 62'de Lens'in mükemmel golüyle durumu 2-1'e getirdi. Rüzgarı arkasına alan Kartal, 4 dakika sonra Vagner Love ile skoru 2-2 yaptı.

Maçın son dakikasında Lens bir kez daha sahneye çıktı ve attığı golle Beşiktaş'a 3-2'lik galibiyeti getiren isim oldu.
Grubun diğer maçında ise Malmö sahasında Genk ile 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından I Grubu'nda Genk 8 puanla lider, Beşiktaş 7 puanla ikinci, Malmö 6 puanla üçüncü, Sarpsborg ise 5 puanla son sırada yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sarpsborg - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Lens vagner love Karius

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