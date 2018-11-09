Yeni Malatyaspor 5 - 0 Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında orta sıralarda yer alan iki takımdan Yeni Malatyaspor sahasında Trabzonspor'u ağırladı.

Malatyaspor maça taraftarının da desteğiyle çok hızlı başladı. Henüz 4. dakikada savunma arkasına koşu yapan Boutaib'in şutu yandan auta gitti. Maçın 19. dakikasında Trabzon gole yaklaştı. Rodallega'nın savunmadan seken vuruşu Novak'ın önünde kaldı. Novak'ın vuruşu ise az farkla auta gitti. 4 dakika sonra bu kez Rodallega yüzde yüzlük pozisyonda topu kale yerine auta yolladı.

36'da Hosseini'den topu kapan Boutaib'in pasında Guilherme attığı golle Malatyaspor'u 1-0 öne geçti. 2 dakika sonra bu kez Guilherme'nin ortasında Aleksic topa çok şık dokundu ve farkı ikiye çıkardı: 2-0.

Trabzonspor atağında Yeni Malatyaspor kalecisi Farnolle, önce Sosa'nın ardından Rodallega'nın şutunda gole izin vermedi. 1 dakika sonra bu kez Novak şutunu çıkaran Farnolle, Malatyaspor'u devreye 2-0 önde götürdü.

İkinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibi 48'de Aleksic'in yaklaşık 35 metreden attığı müthiş frikik golüyle durumu 3-0'a getirdi. Yeni Malatyaspor dalga dalga Trabzon kalesine gelmeye devam etti. 51'de bu kez Boutaib ceza sahasında attığı golle skoru 4-0 yaptı.