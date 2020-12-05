SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. ÖZET | Juventus 2-1 Torino

ÖZET | Juventus 2-1 Torino

İTALYA HABERLERİ  | 05.12.2020 22:46 | Son Güncelleme

İtalya Serie A'nın 10. haftasındaki Torino derbisinde Juventus, evinde Torino'yu kaptan Bonucci'nin golüyle 2-1 mağlup etti ve evinde rakibine karşı süren yenilmezliğini 25 maça yükseltti.

ÖZET | Juventus 2-1 Torino

İtalya Serie A'nın 10. haftasındaki Torino derbisinde Juventus evinde Torino ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadı'nda oynanan mücadeleyi Juventus 2-1'lik skorla kazandı ve Torino'nun 1995'ten bu yana süren Juventus deplasmanındaki galibiyet hasreti devam etti.

Torino, 9. dakikada N'Koulou'nun attığı golle öne geçerken, Juventus'a beraberliği getiren golü 77. dakikada McKennie kaydetti. 89. dakikada sahneye çıkan Juventus, attığı golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Juventus'ta milli oyuncumuz Merih Demiral, sakatlığı nedeniyle mücadelede süre almadı.

Bu sonucun ardından sezonun 5 galibiyet ve 5 beraberliğe ulaşan Juventus, 1 maçı eksik olan lider Milan'ın 3 puan gerisinde kaldı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ve 4 maçtır kazanamayan Torino ise 6 puanla 18. basamakta yer aldı.

Serie A'nın 11. haftasında Juventus deplasmanda Genoa ile karşılaşacakken, Torino ise evinde Udinese'yi ağırlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Juventus'ta Merih Demiral sakatlandı!Juventus'ta Merih Demiral sakatlandı!
Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Akdeniz'de 5.2 büyüklüğünde deprem! Antalya ve çevre illerde de hissedildi
Akdeniz'de 5.2 büyüklüğünde deprem! Antalya ve çevre illerde de hissedildi
Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek
Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek
Galatasaray - Hatayspor | CANLI
Galatasaray - Hatayspor | CANLI
Dusko Tosic, Süper Lig'e geri döndü
Dusko Tosic, Süper Lig'e geri döndü
Lidere Ankara'da büyük şok
Lidere Ankara'da büyük şok
G.Saray dolu dizgin devam ediyor
G.Saray dolu dizgin devam ediyor
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
G.Saray'ın yeni hocası belli oldu
G.Saray'ın yeni hocası belli oldu
İrfan Can Kahveci istedi, Sörloth 'hayır' dedi!
İrfan Can Kahveci istedi, Sörloth 'hayır' dedi!
Garry Rodrigues, Süper Lig'e geri dönüyor!
Garry Rodrigues, Süper Lig'e geri dönüyor!
Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş bombası!
Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş bombası!
Fenerbahçe'ye transfer teklifi
Fenerbahçe'ye transfer teklifi
''Senegal'de timsah yiyordu, geldi burada topçu oldu''
''Senegal'de timsah yiyordu, geldi burada topçu oldu''
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET | Juventus 2-1 Torino
Juventus'u derbide kaptan karada tuttu!
Ronaldo'nun ağabeyi ve Juve davalık oldu!
Ronaldo'nun ağabeyi ve Juve davalık oldu!
Napoli stadının adı "Diego Armando Maradona" olarak değiştirildi
Napoli stadının adı "Diego Armando Maradona" olarak değiştirildi
Juventus'ta Merih Demiral sakatlandı!
Juventus'ta Merih Demiral sakatlandı!
Fiorentina Teknik Direktörü Prandelli, Kovid-19'a yakalandı
Prandelli, Kovid-19'a yakalandı
ÖZET | Roma 0-4 Napoli
Napoli, Roma'yı farklı yendi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.