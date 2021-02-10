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ÖZET | Juventus - Inter maç sonucu: 0-0

10.02.2021 07:43 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Juventus - Inter maç sonucu: 0-0

İtalya Kupası yarı final rövanş maçında, Inter ile 0-0 berabere kalan Juventus, finale yükselen taraf oldu.

Futbolda İtalya Kupası yarı final rövanş maçında, Inter ile 0-0 berabere kalan Juventus, ilk maçı kazanmış olması sebebiyle finale yükselen taraf oldu.

Kupa yarı finalinde ilk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Juventus, bu maçın rövanşında Inter’i Torino'daki Allianz Stadı’nda ağırladı. Mücadelenin ilk yarısında iki ekip de karşılıklı ataklar geliştirse de devreye golsüz eşitlikle gidildi. İkinci yarıda, Juventus Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile Inter kalesinde tehlikeler yaratırken, Inter kalecisi Samir Handanovic gole izin vermedi.

Rövanş karşılaşması 90 dakika 0-0 berabere tamamlanınca, ilk maçtaki skor avantajıyla Juventus, rakibi Inter’i eleyerek, İtalya Kupası'nda finale yükseldi. 13 kez ile bu kupayı en çok kazanan takım olan Juventus, tarihinde 20'inci kez İtalya Kupası finali oynayacak.

Juventus kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, mücadeleye ilk 11'de başlarken 90 dakika mücadele etti. Kupa finalinde Juventus'un rakibi ise bu akşam belli olacak. Yarı finalin diğer rövanş müsabakasında, Atalanta, Napoli'yi Gewiss Stadı'nda konuk edecek. İki takım arasında Napoli'deki ilk maç 0-0 berabere sonuçlanmıştı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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