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ÖZET | Kasımpaşa 0-0 Göztepe

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 23.10.2020 22:17 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 6. haftanın ilk maçında Kasımpaşa ile Göztepe, sahadan 0-0 eşitlikle ayrıldı. Kasımpaşa böylece, Göztepe'ye karşı üst üste 14. maçta yenilgi yaşamazken, evindeki art arda 10. maçında da mağlubiyet almadı.

ÖZET | Kasımpaşa 0-0 Göztepe

Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında Kasımpaşa evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında Kasımpaşa'da 8. dakikada Hodzic ve 35. dakikada Koita'nın ağları bulan topları, VAR incelemesi sonrasında gol değeri kazanmadı. Karşılaşmada Kasımpaşa daha etkili taraf olurken, kaleyi bulan 6 şutta kaleci İrfan Can gole izin vermedi. Göztepe ise mücadeleyi isabetli şut bulamadan tamamladı.

Kasımpaşa böylece, Göztepe'ye karşı üst üste 14. maçta yenilgi yaşamamış oldu. [7 galibiyet, 7 beraberlik]

Bu sonucun ardından evindeki 10. maçından da yenilmeden ayrılan Kasımpaşa puanını 8 yaparken, 5 maçtır kazanamayan ve bu süreçte 4 beraberlik olan Göztepe 7 puana yükseldi.

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Göztepe ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek.

MAÇ ÖNCESİ 2 POZİTİF VAKA

Göztepe maçı öncesinde Kasımpaşa'da 2 oyuncunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve kulüp destek ekibine yapılan rutin Kovid-19 testlerinde 2 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Test sonucu pozitif çıkan oyuncuların ilgili protokoller doğrultusunda izolasyon süreçlerinin başlatıldığı aktarıldı.

KASIMPAŞA - GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada Koita'nın pasıyla sol çaprazdan içeri giren Hodzic, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından Hodzic'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

  2. dakikada Hajradinovic'in defansın arkasına attığı pas sonucu kaleciyle karşı karşıya kalan Hodzic'in şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu çeldi.

  3. dakikada Halil Akbunar'ın soldan ortasında müsait durumda topla buluşan Brown Ideye, meşin yuvarlağı soldan dışarı gönderdi.

  4. dakikada ceza sahası içinde sıfıra inen Hajradinovic'in çektiği şutta meşin yuvarlak, direğe çarpıp dışarı çıktı.

  5. dakikada Hadergjonaj'in sağdan ortasında ceza sahası içinde Varga meşin yuvarlağa gelişine vurdu. Kaleci İrfan Can topu kornere çeldi.

Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

KASIMPAŞA - GÖZTEPE MAÇ DETAYLARI

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Burak Şeker, Samet Çavuş, Furkan Ürün

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan Serbest, Hadadi, Yusuf Erdoğan (Dk. 71 Alan), Tirpan, Aytaç Kara, Hajradinovic, Hodzic (Dk. 84 Varga), Koita

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Dk. 46 Murat Paluli), Atınç Nukan, Mihojevic, Berkan Emir (Dk. 71 Burekovic), Guilherme (Dk. 89 Cherif Ndiaye), Yalçın Kayhan (Dk. 46 Kubilay Sönmez), Soner Aydoğdu, Mossoro (Dk. 58 Tripic), Halil Akbunar, Brown Ideye

Sarı kartlar: Dk. 90+4 Ramazan Köse (Kasımpaşa), Dk. 90+4 Soner Aydoğdu (Göztepe)

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