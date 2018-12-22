Kasımpaşa 4 - 1 Beşiktaş

Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşılaştı. Konuk Beşiktaş maçın henüz 2. dakikasında golü buldu ancak hakem Cüneyt Çakır VAR incelemesinin ardından Lens'in topu elle aldığını belirterek golü iptal etti.

Oyunda dengeyi kuran Kasımpaşa 11'de Sadiku'nun şık vuruşuyla 1-0 öne geçti. 5 dakika sonra Trezeguet karşı karşıya pozisyonda Karius'u geçemedi. 19'da Kasımpaşa Diagne ile farkı ikiye çıkardı ancak hakem Cüneyt Çakır, VAR incelemesi sonrası faul olduğu gerekçesiyle bu kez de Kasımpaşa'nın golünü iptal etti.

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Oldukça hareketli geçen maçta Beşiktaş 29'da Lens'le, Kasımpaşa ise 40. dakikada Trezeguet ile gole yaklaştı ancak top ağları bulmadı. İlk yarının son dakikasında Koita'nın pasında Diagne golü atarak Kasımpaşa'yı devreye 2-0 önde götürdü.

İkinci yarıya etkili başlayan Beşiktaş, 52. dakikada Mustafa Pektemek'in kafasıyla durumu 2-1'e getirdi. 70'te Beşiktaş, Ryan Babel'le beraberliğe çok yaklaştı ancak yıldız ismin vuruşu direğin yanında auta gitti. 2 dakika sonra ise Kasımpaşa penaltı kazandı. Diagne 75. dakikada durumu 3-1'e getiren isim oldu.