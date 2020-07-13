ÖZET | Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maç sonucu: 2-0

Süper Lig'de 32. hafta maçında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. alt sıraları yakından ilgilendiren maçta kazanan Kasımpaşa oldu. Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Haris Hajradinovic ve 78. dakikada Anıl Koç kaydetti.
Ev sahibi Kasımpaşa'da Mame Thiam, 90. dakikada penaltıdan yararlanamadı.
Bu galibiyetin ardından Kasımpaşa puanını 39'a yükseltti. Çaykur Rizespor 31 puanda kaldı.
Süper Lig'de 19 Temmuz Pazar günü Kasımpaşa, Gaziantep FK'ya konuk olacak. Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
dakikada Aytaç Kara'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda Talbi'ye çarparak hızlanan topu kaleci Tarık Çetin, soluna uzanarak kontrol etti.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Arda Kardeşler, Alpaslan Dedeş, İsmail Şencan
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Aytaç Kara (Dk. 84 Quaresma), Tirpan, Yusuf Erdoğan (Dk. 78 Anıl Koç), Hajradinovic (Dk. 84 İlhan Depe), Thiam, Gohou (Dk. 68 Tarkan Serbest)
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Orhan Ovacıklı, Fernandes, Burak Albayrak (Dk. 46 Melnjak), Talbi, Alberk Koç, Boldrin (Dk. 88 Atakan Akkaynak), Diomande (Dk. 77 Samudio), Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 66 Abdullah Durak), Garmash (Dk. 46 Tunay Torun), Skoda
Goller: Dk. 53 Hajradinovic, Dk. 78 Anıl Koç (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 10 Burak Albayrak, Dk. 61 Diomande (Çaykur Rizespor), Dk. 48 Aytaç Kara (Kasımpaşa)
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