SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. ÖZET | Kasımpaşa - Kayserispor maç sonucu: 0- 1

ÖZET | Kasımpaşa - Kayserispor maç sonucu: 0- 1

30.01.2021 16:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ÖZET | Kasımpaşa - Kayserispor maç sonucu: 0- 1

Süper Lig’in 22. haftasında Kasımpaşa, sahasında Kayserispor’u konuk etti. Mücadele konuk ekip Kayserispor’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip, 90+3'te yeni transfer Uğur Demirok'un kaydettiği golle 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından konuk ekip 22 puana yükselirken, Kasımpaşa 25 puanda kaldı.

KASIMPAŞA - KAYSERİSPOR

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Deniz Caner Özaral xx

Kasımpaşa: Ertuğrul xxx, Hadergjonaj xx, Luckassen xx, Bercka xx, Haddadi xx, Aytaç Kara x, Anıl Koç x (Kevin Varga dk. 63 x), Yusuf Erdoğan xx (Gilbert Koomson dk. 63 x), Hajradinovic xx (Yasir Subaşı dk. 75 x), Bistrovic x, Thelin x (Armin Hodzic dk. 56 x)
Yedekler: Ramazan, Mehmet Feyzi Yıldırım, Doğucan, Berk Çetin, Evren Eren Elmalı, Yasin Dülger, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik direktör: Fuat Çapa

Kaysersipor: Doğan xxx, Kvrzic xx, Sapunaru xxx, Uğur Demirok xxx, Aziz Eraltay xx, Campanharo xx (Attamah dk. 85 ?) , Kario Muhar x, Avramovski xx, Aaron Lennon xx (Ramazan Civelek dk. 74 xx), Pedro Henrique xx (Nurettin Korkmaz dk. 85 ?) , Maglica x (İlhan Parlak dk. 62 x)

Yedekler: İsmail Çipe, Oğuzhan Çapar, Kolovetsios, Melih Okutan, Emre Demir
Teknik direktör: Dan Petrescu

Gol: Uğur Demirok (90+4) (Hes Kablo Kayserispor)
Sarı kartlar: Luckassen, Aytaç (Kasımpaşa)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSerenay'dan sürpriz hamleSerenay'dan sürpriz hamle
Jorge Jesus, koronavirüse yakalandıJorge Jesus, koronavirüse yakalandı
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İrfan Can Kahveci transferinde tarihi çalım!

İrfan Can Kahveci transferinde tarihi çalım!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ömer Ali Şahiner resmen Başakşehir’de

Ömer Ali Şahiner resmen Başakşehir’de

Beşiktaş, Hulk bombasını patlatıyor!

Beşiktaş, Hulk bombasını patlatıyor!

Salih Uçan'ın yeni adresini açıkladı!

Salih Uçan'ın yeni adresini açıkladı!

Diğer Haberler

ÖZET | Kasımpaşa - Kayserispor maç sonucu: 0- 1

Kayserispor tek golle kazandı

Mesut Özil ne zaman maça çıkacak? Mesut Özil Rizespor maçında oynayacak mı? Mesut Özil ne zaman oynayacak?

Mesut Özil G.Saray derbisinde olacak mı?

Denizlispor’da Hakan Kutlu sesleri

Denizlispor’da Hakan Kutlu sesleri

Jorge Jesus, koronavirüse yakalandı

Jorge Jesus, koronavirüse yakalandı

Gelsenkirchen'de Mesut Özil sevinci

Gelsenkirchen'de Mesut Özil sevinci

FC Shkupi'nin yeni teknik direktörü Hasan Özer oldu

Yeni teknik direktör resmen belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.