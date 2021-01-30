ÖZET | Kasımpaşa - Kayserispor maç sonucu: 0- 1

Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip, 90+3'te yeni transfer Uğur Demirok'un kaydettiği golle 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından konuk ekip 22 puana yükselirken, Kasımpaşa 25 puanda kaldı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Deniz Caner Özaral xx
Kasımpaşa: Ertuğrul xxx, Hadergjonaj xx, Luckassen xx, Bercka xx, Haddadi xx, Aytaç Kara x, Anıl Koç x (Kevin Varga dk. 63 x), Yusuf Erdoğan xx (Gilbert Koomson dk. 63 x), Hajradinovic xx (Yasir Subaşı dk. 75 x), Bistrovic x, Thelin x (Armin Hodzic dk. 56 x)
Yedekler: Ramazan, Mehmet Feyzi Yıldırım, Doğucan, Berk Çetin, Evren Eren Elmalı, Yasin Dülger, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik direktör: Fuat Çapa
Kaysersipor: Doğan xxx, Kvrzic xx, Sapunaru xxx, Uğur Demirok xxx, Aziz Eraltay xx, Campanharo xx (Attamah dk. 85 ?) , Kario Muhar x, Avramovski xx, Aaron Lennon xx (Ramazan Civelek dk. 74 xx), Pedro Henrique xx (Nurettin Korkmaz dk. 85 ?) , Maglica x (İlhan Parlak dk. 62 x)
Yedekler: İsmail Çipe, Oğuzhan Çapar, Kolovetsios, Melih Okutan, Emre Demir
Teknik direktör: Dan Petrescu
Gol: Uğur Demirok (90+4) (Hes Kablo Kayserispor)
Sarı kartlar: Luckassen, Aytaç (Kasımpaşa)
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