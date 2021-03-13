ÖZET | Kayserispor 0-3 Galatasaray

Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. İki haftadır puan kaybeden Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Kayserispor - Galatasaray maç özeti ve maç detayları haberimizde... Galatasaray'ı öne geçiren golü 44. dakikada Marcelo Saracchi'nin asistiyle Radamel Falcao attı. Saracchi'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Radamel Falcao ceza sahası içinde sağ ayağını uzatıp topuğuyla yaptığı vuruşta maçın ilk golünü attı. Galatasaray'ın ikinci golnüü 81. dakikada Henry Onyekuru attı. Radamel Falcao'nun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu Doğan Alemdar müdahale etti ve top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Topu iyi takip eden Henry Onyekuru, boş kaleye vuruşunu yaptı ve 6 maç sonra yeniden fileleri havalandırdı. Henry Onyekuru, 89. dakikada attığı golle maçın skorunu belirlemeyi başardı. 2 maç sonra kazanan Galatasaray, puanını 61'e yükseltti ve 1 maç fazlasıyla ilk sıradaki Beşiktaş ile aradaki puan farkını 2'ye indirdi. Kayserispor ise 2 maç sonra kaybetti ve 31 puanda kaldı.

Galatasaray, bir sonraki lig maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Kayserispor ise Karagümrük deplasmanına gidecek. GALATASARAY'DA 5 DEĞİŞİKLİK Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor maçına göre Kayserispor karşılaşmasının 11’inde 5 değişiklik yaptı. Terim, iki forveti Radamel Falcao ve Mustafa Muhammed’e 11’de görev verdi.

Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Sivasspor maçının 11’ine göre 5 değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılılarda Sivas mücadelesinde Martin Linnes, Ryan Donk, Ryan Babel, Henry Onyekuru ve Younes Belhanda 11’de görev almıştı. Donk sakatlığından dolayı kadroda bulunmuyor. Younes Belhanda’nın da sözleşmesi feshedildi. Bu futbolcuların yerine Teknik Direktör Fatih Terim; Yedlin, Luyindama, Emre Akbaba, Emre Kılınç ve Mustafa Muhammed’e görev verdi.

Terim, iki forveti Radamel Falcao ve Mustafa Muhammed’i 11’de görevlendirdi. EMRE AKBABA 8 MAÇ SONRA GERİ DÖNDÜ Galatasaray’da Emre Akbaba, 7’si Süper Lig, 1’i de Türkiye Kupası karşılaşması olmak üzere toplam 8 maç sonra 11’e döndü. Emre son olarak deplasmanda oynanan Gaziantep FK mücadelesine 11’de başlamıştı.

Sarı-kırmızılılar, Kayserispor karşılaşmasına; Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Radamel Falcao ve Mustafa Muhammed ile başladı. Yedeklerde ise Okan Kocuk, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Etebo, Martin Linnes, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Valentine Ozornwafor, Arda Turan ve Sofinae Feghouli bekledi. KAYSERİSPOR İLK 11'İ BOZMADI Kayserispor'da antrenör Uğur Kulaksız, ligde son oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının 11'inde değişikliğe gitmedi. Kayseri ekibi, Galatasaray karşılaşmasına Doğan Alemdar, Aziz Eraltay, Kolovetsios, Uğur Demirok, Ramazan Civelek, Attamah, Muhar, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak 11'iyle çıktı. Ev sahibinin yedek kulübesinde İsmail Çipe, Emre Demir, Miguel Lopes, Nurettin Korkmaz, Kvrzic, Sapunaru, Melih Okutan Yasir Subaşı, Luckassen, Sabovic yer aldı. Ligin 17. haftası öncesinde geçici olarak Hes Kablo Kayserispor'un başına getirilen ve takımın başında çıktığı 2 karşılaşmada da galibiyet sevinci yaşayan Uğur Kulaksız, Dan Petrescu ile yolların ayrılmasının ardından yeniden bu görevi üstlendi.

Kayserispor, Uğur Kulaksız yönetimindeki son iki maçında da sahadan galibiyetle ayrıldı. GALATASARAY'DA SİSTEM 4-4-2 Galatasaray, maça 4-4-2 dizilişiyle başladı. Taylan ile birlikte Luyindama ve Marcao'yu geride bırakan Galatasaray, bek oyuncuları Saracchi ve Yedlin'i de bir açık oyuncusu gibi kullandı. İlk dakikalardan itibaren Kayserispor yarı alanına yerleşen Galatasaray, dönen topları da sıklıkla alarak atak devamlılığını sağladı. Kayserispor ise tüm oyuncularıyla topun arkasına geçip kendi ceza alanı çevresinde pres yaptı ve kaptığı toplarla hızlı hücumlar düşündü. KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ 9' Sağ kanattan Yedlin'in ceza sahasına ortasında arka direkte bulunan Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda, kaleci Doğan Alemdar topu çeldi. Emre Akbaba'nın tekrar vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak Gedson Fernandes'in önünde kaldı. Gedson Fernandes'in vuruşunda top, rakip oyuncuya çarparak kornere gitti. 29' Galatasaray savunmasının hatasını değerlendiren ve kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Pedro Henrique'nin çapraz pozisyondan etkisiz vuruşunda, meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.