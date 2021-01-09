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ÖZET | Kayserispor 1-0 Yeni Malatyaspor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 09.01.2021 18:14 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Kayserispor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti ve son 2 maçını kazandı.

ÖZET | Kayserispor 1-0 Yeni Malatyaspor

Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmasında Kayserispor, Yeni Malatyaspor'u ağırladı.

Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadele, Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 10. dakikada kendi kalesine Semih Kaya kaydetti.

Kayserispor, 9. dakikada Denis Alibec'le kullanılan penaltıdan yararlanamadı.

Ligde üst üste 2. maçını kazanan Kayserispor, 16 puanla 18. sırada yer aldı. Üst üste 4 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor ise 21 puanla 12. sırada yer buldu.

Kayserispor, gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Yeni Malatyaspor ise Rizespor'u ağırlayacak.

MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada sağ kanattan gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında, ceza alanına girmeye çalışan Alibec'e, Semih Kaya'nın müdahalesi sonucu hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi.

  2. dakikada Hes Kablo Kayserispor penaltı atışından yararlanamadı. Alibec'in kullandığı penaltı atışında, kaleci Ertaç Özbir topu kornere çeldi.

  3. dakikada Campanharo'nun kullandığı korner atışında Semih Kaya, yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

  • dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Acquah'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı kornere çeldi.

  • dakikada Alibec'in şutunda, kaleci Ertaç Özbir topu kurtardı.

  • dakikada Ahmed Ildiz rakip yarı sahada serbest vuruş kullandı. Ceza sahası içinde Semih Kaya'nın vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

  • dakikada Bülent Cevahir'in soldan ortasında ceza sahasına içinde Adem Büyük'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

  • dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ahmed’in şutunda meşin yuvarlak kaleci Doğan’ın kucağında kaldı.

  • dakikada Mustafa’nın sağ kanattan içeri çevirdiği topa kaleci Doğan dokundu. Meşin yuvarlağı önünde bulan Ndayishimiye bekletmeden vuruşunu yaptı ancak top yandan auta çıktı.

  • dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun arkasına geçen Adem’in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

  • dakikada Mustafa’nın ceza sahasından sert vuruşunda kaleci Doğan’ın sektirdiği top kornere çıktı.
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