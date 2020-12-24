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ÖZET | Kayserispor 1-2 Konyaspor

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 24.12.2020 18:23 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde Konyaspor, deplasmanda Kayserispor'u 89. dakikadan sonra bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti ve ligde 2 hafta sonra kazandı.

ÖZET | Kayserispor 1-2 Konyaspor

Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmasında Kayserispor, Konyaspor'u ağırladı. Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 89. dakikada penaltıdan Uğur Demirok ve 90+8. dakikada Jevtovic attı. Kayserispor'un tek sayısını ise 45+5. dakikada penaltıdan Pedro Henrique kaydetti.

Kayserispor'da Aaron Lennon, 54. ve 65. dakikalarda sarı kart gördü ve oyundan ihraç edildi.

Süper Lig'de 2 maç aradan sonra kazanan Konyaspor 18 puanla 10. sırada yer buldu. 9 maçtır kazanamayan ve 10 puanda kalan Kayserispor ise 19. sırada yer aldı.

Kayserispor, gelecek hafta Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Konyaspor ise Rizespor'u ağırlayacak.

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