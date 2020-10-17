SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. ÖZET | Kayserispor 1-3 Sivasspor

ÖZET | Kayserispor 1-3 Sivasspor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 17.10.2020 18:12 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor, deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup etti ve puanını 7 yaptı. Kayserispor - Sivasspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Kayserispor 1-3 Sivasspor

Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor 3-1'lik skorla kazandı. Kayserispor - Sivasspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Sivasspor'a galibiyeti getiren goller, 28. dakikada Ziya Erdal, 60. dakikada Yatabare ve 83. dakikada yeni transferlerden Fajr'dan geldi. Kayserispor'un tek sayısını ise 53. dakikada Kanga kaydetti.

Kayserispor'un defans oyuncularından Sapunaru, mücadelenin 76. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Öte yandan 90+8. dakikada Yasin Öztekin'in penaltı vuruşunda kaleci Lung gole izin vermedi.

Bu sonucun ardından Sivasspor, 2 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 7 yaparken, 3. yenilgisini alan Kayserispor 6 puanda kaldı.

Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor, evinde Rizespor ile karşılaşacakken, Kayserispor ise deplasmanda Rizespor'a konuk olacak.

KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada Fajr'in sağdan kullandığı kornerde ceza alanındaki Yatabare'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda, Kayserispor savunmasında Ackah topu çizgi üzerinden çıkardı.

  • dakikada Campanharo'nun kaleyi karşıdan gören noktadan ceza alanı dışından uzak mesafeden etkili vuruşunda, kaleci Samassa meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.

  • dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in ceza alanı dışından sol çaprazdan etkili şutunda kaleci Lung, topu çeldi. Ceza sahasında meşin yuvarlağı önünde bulan Ziya Erdal, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

  • dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza alanı dışından sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Lung, topu son anda kornere çeldi.

  • dakikada topla buluşan Campanharo, çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Yere düşen Campanharo topu Kanga'yla buluşturdu. Kanga'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

  • dakikada Erdoğan'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Lung topu elinden sektirdi. Dönen topu takip eden Yatabare, takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-2

  • dakikada Yasir'in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

  • dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Sapunaru rakibini düşürdü. VAR incelemesinin ardından hakem Halil Umut Meler, Sapunaru'ya kırmızı kart gösterdi.

  • dakikada Erdoğan sağ kanattan ceza sahasına çevirdi. Önüne gelen topa bekletmeden vuran Yatabare, meşin yuvarlağı üstten auta attı.

  • dakikada savunmanın hatasında araya giren Kayode, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu müsait durumdaki Fajr'a çıkardı. Fajr, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak farkı ikiye çıkardı. 1-3

  • dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Hasan Hüseyin'in şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

    • 90+8. dakikada kazanılan penaltı atışını kullanan Yasin'in vuruşunda kaleci Lung gole izin vermedi.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Doktorlar şaştı kaldı! Henüz 1 yaşında...Doktorlar şaştı kaldı! Henüz 1 yaşında...
    TFF, 6 kulübe 3 puan silme cezası verdi!TFF, 6 kulübe 3 puan silme cezası verdi!
    Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman?Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    En Çok Okunan Haberler
    Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...
    Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...
    Yargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararı
    Yargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararı
    Nazım Sangare ilk 11'de başlayabilir
    Nazım Sangare ilk 11'de başlayabilir
    Fatih Terim kadroyu değiştirecek
    Fatih Terim kadroyu değiştirecek
    Robinho transferi iptal
    Robinho transferi iptal
    Beşiktaşlı ismin testi pozitif
    Beşiktaşlı ismin testi pozitif
    Takım
    O
    Av
    P
    Detayları Göster
    İlginizi Çekebilir
    İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
    İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
    Bana aylık 80 bin lira teklif ettiler
    Bana aylık 80 bin lira teklif ettiler
    En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
    En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
    Ertem Şener'den şok istifa!
    Ertem Şener'den şok istifa!
    Kaybeden Fatih Terim, kazananı Erol Bulut
    Kaybeden Fatih Terim, kazananı Erol Bulut
    Maça damga vurdu! ''Yapma canımın içi...''
    Maça damga vurdu! ''Yapma canımın içi...''
    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    ÖZET | Kayserispor 1-3 Sivasspor
    Sivasspor zirveye doğru yükselişe geçti!
    ÖZET | Çaykur Rizespor -Ankaragücü maç sonucu: 5-3
    Süper Lig müthiş başladı
    TFF, 6 kulübe 3 puan silme cezası verdi!
    TFF, 6 kulübe 3 puan silme cezası verdi!
    Hatayspor'da 3 yeni pozitif vaka daha
    Süper Lig ekibinde 3 pozitif vaka daha
    Mehmet Özdilek: Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz
    'Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz'
    Tribünler 217 gün sonra seyircilere ‘merhaba’ dedi
    217 gün sonra seyirci maç!
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.