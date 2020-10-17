ÖZET | Kayserispor 1-3 Sivasspor

Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor 3-1'lik skorla kazandı. Kayserispor - Sivasspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Sivasspor'a galibiyeti getiren goller, 28. dakikada Ziya Erdal, 60. dakikada Yatabare ve 83. dakikada yeni transferlerden Fajr'dan geldi. Kayserispor'un tek sayısını ise 53. dakikada Kanga kaydetti.
Kayserispor'un defans oyuncularından Sapunaru, mücadelenin 76. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Öte yandan 90+8. dakikada Yasin Öztekin'in penaltı vuruşunda kaleci Lung gole izin vermedi.
Bu sonucun ardından Sivasspor, 2 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 7 yaparken, 3. yenilgisini alan Kayserispor 6 puanda kaldı.
Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor, evinde Rizespor ile karşılaşacakken, Kayserispor ise deplasmanda Rizespor'a konuk olacak.
dakikada Fajr'in sağdan kullandığı kornerde ceza alanındaki Yatabare'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda, Kayserispor savunmasında Ackah topu çizgi üzerinden çıkardı.
dakikada Campanharo'nun kaleyi karşıdan gören noktadan ceza alanı dışından uzak mesafeden etkili vuruşunda, kaleci Samassa meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.
dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in ceza alanı dışından sol çaprazdan etkili şutunda kaleci Lung, topu çeldi. Ceza sahasında meşin yuvarlağı önünde bulan Ziya Erdal, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.
dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza alanı dışından sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Lung, topu son anda kornere çeldi.
dakikada topla buluşan Campanharo, çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Yere düşen Campanharo topu Kanga'yla buluşturdu. Kanga'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
dakikada Erdoğan'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Lung topu elinden sektirdi. Dönen topu takip eden Yatabare, takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-2
dakikada Yasir'in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Sapunaru rakibini düşürdü. VAR incelemesinin ardından hakem Halil Umut Meler, Sapunaru'ya kırmızı kart gösterdi.
dakikada Erdoğan sağ kanattan ceza sahasına çevirdi. Önüne gelen topa bekletmeden vuran Yatabare, meşin yuvarlağı üstten auta attı.
dakikada savunmanın hatasında araya giren Kayode, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu müsait durumdaki Fajr'a çıkardı. Fajr, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak farkı ikiye çıkardı. 1-3
90+8. dakikada kazanılan penaltı atışını kullanan Yasin'in vuruşunda kaleci Lung gole izin vermedi.
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