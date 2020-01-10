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  4. ÖZET | Kirolbet Baskonia Vitoria 65 - 79 Fenerbahçe Beko

ÖZET | Kirolbet Baskonia Vitoria 65 - 79 Fenerbahçe Beko

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 10.01.2020 00:52 | Son Güncelleme

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 18. haftada deplasmanda İspanya'nın Kirolbet Baskonia Vitoria takımını 79-65 yenen Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısına iyi başlangıç yaptı.

ÖZET | Kirolbet Baskonia Vitoria 65 - 79 Fenerbahçe Beko

KİROLBET BASKONİA VİTORİA - FENERBAHÇE BEKO

Salon: Buesa Arena
Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Carmelo Paternico (İtalya), Petri Mantyla (Finlandiya)

Kirolbet Baskonia Vitoria: Henry 6, Janning 3, Shengelia 21, Shields 3, Eric 4, Fall 18, Stauskas 9, Polonara 1
Fenerbahçe Beko: Westerman 21, Kalinic 4, De Colo 11, Williams 16, Thomas 3, Datome 9, Ali Muhammed 4, Melih Mahmutoğlu 9, Lauvergne 2

1. Periyot: 11-20
Devre: 28-42
3. Periyot: 45-62

Karşılamanın 3. dakikasında yakaladığı skor üstünlüğünü (3-6) maç sonuna kadar devam ettiren Fenerbahçe, İspanyol rakibini 14 sayı farkla yendi.

Özellikle ilk üç periyotta savunmada etkili bir performans gösteren sarı lacivertli takımda, 3'lük atışlarda 8'de 7 isabet oranıyla oynayan Westerman attığı 21 sayı ile öne çıkan isim oldu.

Bu turnuvada art arda ikinci maçını kazanan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde toplam 7. galibiyetini elde etti. İspanyol takımı ise 7 galibiyette kalarak, 11. mağlubiyetini aldı. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
Basketbol THY Avrupa Ligi Fenerbahçe Beko Kirolbet Baskonia Vitoria

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