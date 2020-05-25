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ÖZET | Köln - Fortuna Düsseldorf maç sonucu: 2-2

ALMANYA HABERLERİ  | 25.05.2020 07:57 | Son Güncelleme

Bundesliga'nın 27. haftasında Fortuna Düsseldorf, deplasmanda FC Köln'le son dakikalarda yediği golle 2-2 berabere kaldı. Köln - Fortuna Düsseldorf maç özeti maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Köln - Fortuna Düsseldorf maç sonucu: 2-2

Bundesliga'da 27. hafta karşılaşmasında FC Köln ile Fortuna Düsseldorf, Rhein Energie Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Köln - Fortuna Düsseldorf maç özeti maçın detayları haberimizde...

Fortuna Düsseldorf, milli oyuncumuz Kenan Karaman'ın da gol attığı maçta 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve maç 2-2 berabere sonuçlandı.

Fortuna Düsseldorf'un golleri 41. dakikada Kenan Karaman ve 61. dakikada Erik Thommy'den geldi. Köln'ün golleri ise; 88. dakikada Anthony Modeste ve 90+1. dakikada Jhon Cordoba'dan geldi.

Karşılaşmanın 59. dakikasında Mark Uth'un ayağından gelen penaltıyı kaçıran Köln, fırsat tepti.

KENAN KARAMAN OTOMATİĞE BAĞLADI

Milli futbolcumuz Kenan Karaman, bu maçta da golünü bularak takımına katkı vermeye devam etti. Forvet oyuncusu böylelikle son 4 maçında 4 gole ulaşmış oldu.

Köln, son dakikalardaki geri dönüşüyle puanını 34'e çıkardı ve 10. sırada yer aldı. Mainz'ın puan kaybettiği haftada büyük fırsat tepen Düsseldorf ise; 24 puanla 16. sırada yer aldı.


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