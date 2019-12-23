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ÖZET | Konyaspor Trabzonspor maç sonucu: 0-1

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 23.12.2019 21:54 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 16. hafta kapanış maçında Konyaspor, Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor Sörloth'un attığı golle Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Konyaspor Trabzonspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor evinde Trabzonspor'u konuk etti. Kıran kırana geçen maçta tek gol çıktı. Trabzonspor'un Konyaspor'u 1-0 yendiği maçta gol 38. dakikada Alexander Sörloth'dan geldi. Konyaspor Trabzonspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol, 38. dakikada Norveçli golcü Alexander Sörloth'tan geldi. Konyaspor'da Ömer Ali Şahiner, 21. ve 82. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth, Süper Lig'de karşılaştığı 16 takımın 10'una gol attı ve bu sezon ligde 10 gol ve 3 asistlik bir performansa ulaştı.

6 MAÇ SONRA DEPLASMAN GALİBİYETİ

Trabzonspor, son olarak 2010-2011 sezonunda galibiyet çıkardığı Konyaspor deplasmanından böylece 6 maç sonra 3 puanla ayrıldı.

Trabzonspor bu sonucun ardından sezonun 8. galibiyetini aldı ve 29 puanla 3. sırada yer aldı. Galibiyet hasreti 9 maça çıkan Konyaspor ise 15 puanla 15. sırada kaldı.

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor evinde Kayserispor ile karşılaşacakken, Konyaspor deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak.

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

13. 12. dakikada orta alandan gelişen Konyaspor atağında, Bajic’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Milosevic’in sağ çaprazdan vurduğu şutu kaleci Uğurcan kurtardı.
31. dakikada sol kanatta gelişen Konyaspor atağında, rakip futbolcuları geçerek ceza sahasına giren Alper’in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Bajic’in şutu üstten dışarı çıktı.
32. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında, topla buluşan Milosevic’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kale direğinin yanından az farkla dışarı çıktı.
38. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme’nin ceza sahası içine açtığı ortaya kafa vuruşu yapan Sörloth, topu ağlarla buluşturdu. 0-1
48. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında, topla buluşan Amir’in ceza sahası dışından vurduğu şut, kalenin üzerinden az farkla dışarı çıktı.
55. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında, ceza sahası yakınlarında topla buluşan Sörloth’un ceza sahası içine girerek vurduğu şutu, Konyaspor defansından Selim son anda kornere gönderdi.
70. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında, topla buluşan Miya’nın ceza sahası dışından ayağının içiyle vurduğu şutu, kaleci Uğurcan son anda kornere çeldi.
82. dakikada orta alanda gelişen Trabzonspor atağında topla buluşup kaleye doğru yönelen Yusuf’a faul yapan Ömer Ali, 2. sarı kartın ardından kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇ DETAYLARI

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyurcan, İbrahim Bozbey,

Konyaspor: Serkan, Ali Turan , Selim , Skubic , Alper , Volkan , Jonsson x, Ömer Ali, Amir , Milosevic , Bajic
Yedekler: Mahmut Ertuğrul, Mücahit Atalay, Jevtovic, Mücahit Can Akçay, Hurtado, Shengelia, Miya, Ali Yaşar, Ali Karakaya, Daci
Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Trabzonspor: Uğurcan , Hüseyin , Campi , Preira , Novak , Obi Mikel , Abdulkadir , Sturridge , Sosa , Nwakaeme , Sörloth
Yedekler: Erce, Kamil Ahmet, Avdijaj, Fernandes, Onazi, Ekuban, Yusuf, Doğan, Fıratcan, Abdurrahim
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Gol: Sörloth (dk. 38) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Ömer Ali, Ali Turan (Konyaspor)
Kırmızı kartlar: Ömer Ali Şahiner

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Konya kümeye.
ünal hocam belki 3 puanı aldık ama öne gecen takımı malesef yönetememe problemin devam etmek te
karaman ın ömründen bir 10 sene gitmiştir.orta sahada top kapamazsan bu çileyi hep çekeceksin.30 da konyanın pozisyonunda geriye doğru 30 saniye sarıp obi yi izlemelisin,kimse yokken adımları nasıl stoperlere doğru gidiyor.mesafe bırakarak,vücud temasına girmeden sadece ayak uzatarak istediğin kadar koş,adamlar panik olmuyor,oyun görüşleri kısıtlanmıyor.hele bir de son dk larda 3 kişinin tek adama koşması vardı ki bugün burdan puan çıkması mucize.denizli maçında üzülecek bir şey kalmadı,orada giden puanı burada aldın.konya yı da bir tebrik edin yok böyle baskı,yenilsek üzülmezdim
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