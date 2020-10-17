SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Atiker Konyaspor
  4. ÖZET | Konyaspor - Yeni Malatyaspor: 1-1

ÖZET | Konyaspor - Yeni Malatyaspor: 1-1

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 17.10.2020 18:06 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor ile Yeni Malatyaspor karşılaştı. Kıran kırana geçen maçta Konyaspor son dakikalarda bulduğu goller Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

ÖZET | Konyaspor - Yeni Malatyaspor: 1-1

Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Yeni Malatyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmada Yeni Malatyaspor'un golü 58. dakikada Zeki Yavru'dan geldi. Konyaspor'un golü 83. dakikada Artem Kravets'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Yeni Malatyaspor puanını 5'e çıkardı. Daha önce bir haftayı BAY geçen Konyaspor ise 6 puana yükseldi.

Konyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olacak. Yeni Malatyaspor aynı haftada sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararıYargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararı
F.Bahçe'nin gündeminde olan Mbawana Samatta kimdir?F.Bahçe'nin gündeminde olan Mbawana Samatta kimdir?
"Fenerbahçe karşılaşması, final maçı gibi olacak""Fenerbahçe karşılaşması, final maçı gibi olacak"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...
Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...
Yargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararı
Nazım Sangare ilk 11'de başlayabilir
Nazım Sangare ilk 11'de başlayabilir
Fatih Terim kadroyu değiştirecek
Fatih Terim kadroyu değiştirecek
Robinho transferi iptal
Robinho transferi iptal
Beşiktaşlı ismin testi pozitif
Beşiktaşlı ismin testi pozitif
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET | Konyaspor - Yeni Malatyaspor: 1-1
Konyaspor 83'te 1 puanı kurtardı
İttifak Holding Konyaspor'da çalışmalar sürüyor
Konyaspor'da çalışmalar sürüyor
ÖZET | Denizlispor-Konyaspor maç sonucu: 0-0
Denizli'de gol sesi çıkmadı
İsmail Kartal, Beşiktaş maçında oyuncularına güveniyor
İsmail Kartal oyuncularına güveniyor
Konyaspor, İsmail Kartal ile sözleşme imzaladı
İsmail Kartal Süper Lig ekibinin başına geçti!
Konyaspor İsmail Kartal ile anlaşmaya vardı
Konyaspor'da İsmail Kartal dönemi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.