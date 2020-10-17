ÖZET | Konyaspor - Yeni Malatyaspor: 1-1

Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Yeni Malatyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmada Yeni Malatyaspor'un golü 58. dakikada Zeki Yavru'dan geldi. Konyaspor'un golü 83. dakikada Artem Kravets'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Yeni Malatyaspor puanını 5'e çıkardı. Daha önce bir haftayı BAY geçen Konyaspor ise 6 puana yükseldi.

Konyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olacak. Yeni Malatyaspor aynı haftada sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

