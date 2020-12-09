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ÖZET | Lazio - Club Brugge maç sonucu: 2-2

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 09.12.2020 08:16 | Son Güncelleme

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmada Lazio sahasında Club Brugge ile 2-2 berabere kaldı. Lazio 12. dakikada Correa ve 27. dakikada penaltıdan Immobile'in attığı gollerle 2 kez öne geçerken, Club Brugge'e beraberliği getiren sayıları 15. dakikada Vormer ile 76. dakikada Vanaken kaydetti. Bu skorla puanını 10 yapan İtalyan ekibi, 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkarmayı başardı. 7 puanda olan Belçika temsilcisi ise sezona UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

ÖZET | Lazio - Club Brugge maç sonucu: 2-2

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu son maçında Lazio ile Club Brugge, Olimpico Stadyumu karşı karşıya geldi. Mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti.

Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek oldu. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yaptı.

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Lazio devreye 2-1'lik skorla önde girdi. İkinci yarıda konuk ekip bir gol bulundu ve mücadele 2-2'lik skorla tamamlandı. Lazio'nın gollerini 12. dakikada Joaquin Correa ve 27. dakikada da penaltıdan Ciro Immobile kaydetti. Belçika temsilcisinin gollerini ise 15. dakikada Ruud Vormer ve 76. dakikada Hans Vanaken attı.

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Cüneyt Çakır, 39. dakikada Club Brugge'den Esuard Sobol'u çift sarı karttan kırmızı kart ile oyundan ihraç etti. Bu sonuçların arından Lazio puanını 10 yaptı ve gruptan çıkan takım oldu. Puanını 8'e yükselten Club Brugge ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

FOTOĞRAFLAR: REUTERS / İHA

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