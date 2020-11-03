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ÖZET |Leed United - Leicester City: 1-4

İNGİLTERE HABERLERİ  | 03.11.2020 07:48 | Son Güncelleme

Premier Lig 7. haftasında Leicester, deplasmanda Leeds'i 4-1 yenerken Milli futbolcumuz Cengiz Ünder son 20 dakikada oyuna girip 3. golün asistini yaptı.

ÖZET |Leed United - Leicester City: 1-4

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City, deplasmanda Leeds United ile karşı karşıya geldi.

Elland Road'da oynanan karşılaşmayı Leicester City 4-1 kazanarak galibiyete uzanan taraf oldu.

Konuk ekip Leicester City henüz 2. dakikada Barnes'ın golüyle öne geçerken dakikalar 21'i gösterdiğinde bu kez Tielemans sahneye çıktı ve ilk yarı 2-0 Leicester City üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Leeds United 48'de Dallas'ın golüyle farkı bire indirdi. Dengelenen oyunun 70. dakikasında Milli futbolcumuz Cengiz Ünder oyuna dahil oldu. 76. dakikaya gelindiğinde Cengiz Ünder, tıpkı geçen hafta olduğu gibi yeniden Jamie Vardy'e asist yaparak skorun 3-1 olmasında büyük rol oynadı. 90+1. dakikada Tielemans, kazanılan penaltıyı gole çevirerek skoru 4-1 yaptu ve 4 puanın sahibi oldu.

70'te oyuna giren Cengiz Ünder asisti ile bu hafta da farkını ortaya koyarken bir diğer Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu skorun ardından Leicester City 15 puana yükselerek lider Liverpool'un 1 puan arkasında ikinci sıraya yükseldi. Leeds United ise 10 puanda kaldı.

İLK KEZ PAZARTESİ GALİBİYETİ

İngiltere'de bu sezonun iddialı ekiplerinden biri olan Leicester City, Leeds United galibiyetiyle ilginç bir şanssızlığını da kırmış oldu.

Leicester City Premier Lig'de bugüne kadar oynadığı hiç bir Pazartesi maçını kazanamamıştı. Çıktığı 11 Pazartesi günü maçında 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Leicester City böylelikle şeytanın bacağını kırdı.

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