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ÖZET | Leeds United -Manchester City maç sonucu: 1-1

İNGİLTERE HABERLERİ  | 04.10.2020 08:30 | Son Güncelleme

Premier Lig'in 4. hafta mücadelesinde Leeds United sahasında Manchester City ile 1-1 berabere kaldı. Geçen hafta Leicester'a sahasında 5-2 yenilen City, bu maçta 17'de Sterling ile 1-0 öne geçti. İspanyol forvet Rodrigo, 56'da oyuna girip 3 dakika sonra Leeds United’ın beraberlik golünü kaydetti. Leeds United 7 puana yükselirken, 1 maç eksiği bulunan Manchester City ise 4 puan topladı. Milli aranın ardından Leeds United, sahasında Wolverhampton ile karşılaşacak. City ise Arsenal'i konuk edecek.

ÖZET | Leeds United -Manchester City maç sonucu: 1-1

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City, deplasmanda Leeds United ile 1-1 berabere kaldı. Elland Road Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 17. dakikasında Raheem Sterling, Manchester ekibini 1-0 öne geçirdi.

Ev sahibi Leeds United, 59. dakikada Rodrigo Moreno Machado ile beraberliği yakalarken, takımlar kalan dakikada eşitliği bozamayınca mücadele 1-1 sona erdi. Bir maçı eksik Manchester City, bu sonuçla 4 puana yükselirken, Leeds United ise 7. puanını aldı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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