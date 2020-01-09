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  4. ÖZET | Leicester City 1-1 Aston Villa (İngiltere Lig Kupası)

ÖZET | Leicester City 1-1 Aston Villa (İngiltere Lig Kupası)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 09.01.2020 10:37 | Son Güncelleme

İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında, Leicester City'nin konuğu Aston Villa oldu. Karşılaşma 1-1'lik skorla sona erdi. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, Lig Kupası'nda oynadıkları Aston Villa maçının son anlarında çılgına döndü.

ÖZET | Leicester City 1-1 Aston Villa (İngiltere Lig Kupası)

İngiltere Lig Kupası Yarı Final ilk maçında Aston Villa'yı konuk eden Leicester City, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Mücadelenin 28. dakikasında Guilbert ile öne geçen Aston Villa, 74. dakikada Iheanacho'nun golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Leicester City ile Aston Villa 1-1 berabere kaldı. Rövanş maçı 28 Ocak'ta oynanacak. Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kaldı.

ÇAĞLAR ÇILGINA DÖNDÜ

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giyerken karşılaşmanın son anlarında rakip futbolcuyla gergin anlar yaşadı. Hakemin düdüğü sonrasında Aston Villa oyuncusu Kortney Hause, Çağlar Söyüncü'nün elindeki topu sert şekilde almak isteyince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma araya giren oyuncuların gerilimi düşürmesiyle sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere lig kupası leicester city Aston Villa Çağlar Söyüncü

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