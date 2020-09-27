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ÖZET | Leicester City 5-2 Manchester City

İNGİLTERE HABERLERİ  | 27.09.2020 21:21 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de 3. hafta mücadelesinde Leicester City, deplasmanda Manchester City'i 5-2 mağlup etti ve üst üste 3. kez kazandı.

ÖZET | Leicester City 5-2 Manchester City

İngiltere Premier Lig'de 3. hafta karşılaşmasında Manchester City, Leicester City'i konuk etti.

Etihad Stadyumu'nda oynanan müsabaka Leicester'ın 5-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 37. (p), 54. ve 58. (p) dakikalarda Jamie Vardy, 77. dakikada Maddison ve 88. dakikada Tielemans kaydetti. Ev sahibi takımın gollerini ise 4. dakikada Mahrez ve 84. dakikada Ake attı.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, 686 maçlık kariyerinde kalesinde ilk kez 5 gol gördü.

Leicester City'de milli futbolcularımızdan Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kalırken, Cengiz Ünder kadroda yer almadı.

Ligde yoluna kayıpsız devam eden Leicester, puanını 9'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Ligde 2. maçına çıkan Manchester City ise 3 puanla 13. sırada yer aldı.

Leicester City, gelecek hafta West Ham United'ı konuk edecek. Manchester City ise Leeds United deplasmanına gidecek.

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