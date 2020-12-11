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ÖZET | Leicester City - AEK maç sonucu: 2-0

İNGİLTERE HABERLERİ  | 11.12.2020 09:37 | Son Güncelleme

Leicester City, UEFA Avrupa Ligi G Grubu son maçında evinde AEK'yı 2-0 mağlup etti. İngiliz ekibinin ilk golünü Cengiz Ünder kaydetti. 2. dakikada milli futbolcu, ceza sahası önünde sert ve düzgün bir vole vuruşla harika gole imza atarak takımını öne geçirdi. 14 dakikada Barnes durumu 2-0'a getirerek maçın skorunu tayin etti. Bu sonuçla İngiliz temsilcisi 13 puana yükseldi ve adını lider olarak bir üst tura yazdırdı.

ÖZET | Leicester City - AEK maç sonucu: 2-0

UEFA Avrupa Ligi G Grubu son maçında Leicester City sahasında AEK ile karşılaştı.

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Ev sahibi ekip maçın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi. İkinci yarıda başka gol olmayınca İngiliz temsilcisi sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Leicester'da golleri 12. dakikada Cengiz Ünder ve 14. dakikada Harvey Barnes kaydetti. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen İngiliz ekibi puanını 13 yaptı, Yunan temsilcisi ise 3 puanda kaldı ve elendi.

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Leicester'da milli futbolcu Cengiz Ünder 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika forma giydi. 23 yaşındaki futbolcu AEK karşısında kaydettiği gol ile İngiliz takımındaki ilk kez gol sevinci yaşadı.

FOTOĞRAFLAR: İHA / REUTERS


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