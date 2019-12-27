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  4. ÖZET | Leicester City - Liverpool: 0-4

ÖZET | Leicester City - Liverpool: 0-4

İNGİLTERE HABERLERİ  | 27.12.2019 00:58 | Son Güncelleme

İngiltere liginin zirvesindeki Liverpool, 2. sıradaki Leicester City'yi 4-0 yenerek rakibiyle arasındaki farkı 13 puana çıkardı. Konuk ekipte 21 yaşındaki sağ bek Trent Alexander-Arnold 2 asist, 1 golle gecenin yıldızı oldu.

ÖZET | Leicester City - Liverpool: 0-4

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Liverpool, Leicester City'yi 4-0 yendi. Ligin zirvesini ilgilendiren mücadelede Leicester City, Liverpool'u ağırladı. Liverpool, Firmino'nun 31 ve 74, Milner'ın 71 (penaltıdan), Trent Alexander-Arnold'ın 78. dakikadaki golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Bir maç eksiği bulunan Liverpool, en yakın takipçisi Leicester City ile arasındaki farkı 13 puana, ligdeki yenilmezlik serisini de 35 karşılaşmaya çıkardı.

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Ligi ilk 4'te bitirmeyi hedefleyen Chelsea, seyircisi önünde oynadığı Southampton maçını 2-0 kaybetti. Bu sonuçla Chelsea, son 7 maçta 5. mağlubiyetini aldı. Tottenham, sahasında geri düştüğü Brighton müsabakasını, Kane'in 53 ve Alli'nin 72. dakikadaki golleriyle 2-1 kazandı.

Arsenal'in başına getirilen Mikel Arteta, teknik direktörlük kariyerinin ilk maçına çıktı. Arsenal, konuk olduğu Bournemouth ile 1-1 berabere kaldı. Carlo Ancelotti yönetiminde ilk karşılaşmasına çıkan Everton ise evinde Burnley'i 1-0 mağlup etti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
liverpool İngiltere Premier Lig leicester city

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