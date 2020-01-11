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  4. ÖZET | Leicester City-Southampton maç sonucu: 1-2 (Çağlar Söyüncü 90 dakika oynadı)

ÖZET | Leicester City-Southampton maç sonucu: 1-2 (Çağlar Söyüncü 90 dakika oynadı)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 11.01.2020 20:32 | Son Güncelleme

Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, sahasında Southampton'a 2-1 yenildi. 2 maç sonra kaybeden ev sahibi ekipte Çağlar Söyüncü 90 dakika oynadı.

ÖZET | Leicester City-Southampton maç sonucu: 1-2 (Çağlar Söyüncü 90 dakika oynadı)

Premier Lig'in 22. haftasında Leicester City, Southampton'u konuk etti. Karşılaşmayı deplasman ekibi, 2-1 kazandı.

Southampton'ı galibiyete taşıyan golleri 19. dakikada Stuart Armstrong ve 81. dakikad Danny Ings kaydetti. Leicester City'nin tek golünü ise 14. dakikada Dennis Praet attı.

Bu sonuçla Leicester City maç fazlasıyla 45 puanla Premier Lig'de ikinci sırada yer aldı. Southampton ise 28 puana yükselerek 12. sırada yer aldı.

Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Leicester City-Southampton Çağlar Söyüncü Dennis Praet Danny Ings Stuart Armstrong

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