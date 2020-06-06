SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya
  4. ÖZET | Leipzig 1-1 Padeborn maç sonucu

ÖZET | Leipzig 1-1 Padeborn maç sonucu

ALMANYA HABERLERİ  | 06.06.2020 19:00 | Son Güncelleme

Almanya Bundesliga'da 30. hafta mücadelesinde Leipzig, 10 kişi kaldığı maçta Paderborn ile 1-1 berabere kaldı. Leipzig - Padeborn maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Leipzig 1-1 Padeborn maç sonucu

Almanya Bundesliga'da 30. hafta karşılaşmasında Leipzig, Paderborn'u konuk etti. Leipzig - Padeborn maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Red Bull Arena'da oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi Leipzig'in golünü 27. dakikada Patrik Shick atarken, Paderborn'un golünü ise 90+2. dakikada Strohdiek kaydetti.

Leipzig'te savunma oyuncusu Upamecano 16. ve 27. dakikalarda gördüğü sarı kartlar nedeniyle oyundan ihraç edildi.

Son 5 maçta 3. beraberliğini alan Leipzig, bu sonuçla 59 puana çıktı. Paderborn ise 20 puana yükseldi.

Leipzig, gelecek hafta Hoffenheim deplasmanına konuk olacak. Paderborn ise Werder Bremen'i ağırlayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Esenyurt'ta dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştıEsenyurt'ta dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Bayern Münih adım adım şampiyonluğa!Bayern Münih adım adım şampiyonluğa!
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca uyarmıştı! Geri çektiler

Bakan Koca uyarmıştı! Geri çektiler

Bakan Selçuk duyurdu: 1 Temmuz'da yeniden açılıyor

Bakan Selçuk duyurdu: 1 Temmuz'da yeniden açılıyor

Balotelli ile yollar ayrıldı

Balotelli ile yollar ayrıldı

Galatasaray'dan yeni forvet bombası

Galatasaray'dan yeni forvet bombası

Real Betis transferi resmen açıkladı

Real Betis transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe'de Erkan Toğan dönemi

Fenerbahçe'de Erkan Toğan dönemi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Alman futbolcu eşinin soyadını aldı

Alman futbolcu eşinin soyadını aldı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Borussia Dortmund, 2 attı 3 aldı!

Borussia Dortmund, 2 attı 3 aldı!

CANLI | Wolfsburg - Borussia Dortmund

CANLI | Wolfsburg - Borussia Dortmund

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET | Leipzig 1-1 Padeborn maç sonucu

10 kişi Leipzig, 92'de yıkıldı!

ÖZET |Bayer Leverkusen - Bayern Münih maç sonucu: 2-4

Bayern Münih adım adım şampiyonluğa!

Almanya Kulüpler Birliğinden Borussia Dortmund’daki iki futbolcuya para cezası

B. Dortmundlu yıldızlara hijyen cezası!

Timo Werner'in yeni takımı belli oldu

Timo Werner'in yeni takımı belli oldu

Raul, Schalke 04'de geri dönüyor

Efsane golcü geri dönüyor!

Kaan Ayhan'dan Galatasaray iddialarına yanıt

Kaan Ayhan'dan G.Saray yanıtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.