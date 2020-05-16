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ÖZET | Leipzig - Freiburg maç özeti: 1-1

ALMANYA HABERLERİ  | 16.05.2020 19:20 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınından sonra geri dönen ilk lig Bundesliga'nın 26 haftasında RB Leipzig, Freiburg'u konuk etti. Karşılaşma, 1-1 beraberlikle tamamlandı. Leipzig - Freiburg maç özeti ve maçın detayları haberimizde.

ÖZET | Leipzig - Freiburg maç özeti: 1-1

Koronavirüs salgını sonrasında geri dönen Bundesliga'nın 26. haftasında RB Leipzig evinde Freiburg ile karşı karşıya geldi.

Red Bull Arena'da oynanan mücadele iki devrede gelen karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.

Freiburg'a üstünlüğü getiren gol, 34. dakikada Manuel Gulde'den geldi. RB Leipzig'in beraberlik sayısını ise 77. dakikada Poulsen kaydetti.

Zirve yolunda kayıp yaşayan RB Leipzig, bu sonucun ardından 51 puan ile 3. sırada kaldı. UEFA Kupası bileti alma yolunda mücadele veren Freiburg ise 37 puana yükseldi.

Bundesliga'da 27. haftada RB Leipzig deplasmanda Mainz ile karşılaşacakken, Freiburg ise evinde Werder Bremen'i konuk edecek.

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