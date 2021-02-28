ÖZET | Leipzig - Mönchengladbach maç sonucu: 3-2

Leipzig, Almanya Birinci Futbol Ligi’nin (Bundesliga) 23. haftasında Red Bull Arena’da Borussia Mönchengladbach’ı konuk etti.

Borussia Mönchengladbach, 6. dakikada penaltıdan Jonas Hofmann ve 19. dakikada Marcus Thuram’ın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda daha üstün performans sergileyen Leipzig, 57. dakikada Christopher Nkunku ve 66. dakikada Yussuf Poulsen’in topu filelere göndermesiyle skoru 2-2’ye getirdi.

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Alexander Sörloth ile bir gol daha bulan Leipzig, müsabakadan 3-2 galip ayrıldı. Leipzig ligde üst üste beşinci galibiyetini alarak puanını 50’ye çıkardı ve lider Bayer Münih’in 2 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Borussia Mönchengladbach ise 33 puan ve maç fazlasıyla 8. sırada bulunuyor.

KAYNAK: AA

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