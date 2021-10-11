ÖZET | Letonya 1-2 Türkiye

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 8. maç gününde Millilerimiz, Letonya'ya konuk oldu. Daugavas Stadyumu'nda oynanan mücadelede Letonya'yı 2-1 mağlup ettik. Letonya - Türkiye maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Letonya'yı öne geçiren golü 70. dakikada Merih Demiral kendi kalesine attı. Serdar Dursun, 75. dakikada beraberlik golünü attı. Milli Takımımıza galibiyeti getiren golü 90+9'da Burak Yılmaz penaltıdan attı.

Gruptaki puanımızı 15 oldu ve Katar'a gitme şansımızı devam ettirdi. Letonya ise 5 puanda kaldı.

Milli Takımımız, gruptaki 9. maçında Cebelitarık ile İstanbul'da, son maçında ise Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak.

GRUPTAKİ PUAN DURUMU

(19) Hollanda

(17) Norveç

(15) Türkiye

(11) Karadağ

(5) Letonya

(0) Cebelitarık

KUNTZ'DAN DEĞİŞİKLİK

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında Letonya'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, grupta son oynanan Norveç karşılaşmasına göre ilk 11'de biri zorunlu 2 değişiklik yaptı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ DÖNDÜ

Kuntz, Norveç maçında ilk 11'de yer alan Serdar Aziz ve Ozan Tufan'ın yerine Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü'ye ilk 11'de şans verdi. Serdar Aziz, Norveç maçında yaşadığı sakatlığın ardından aday kadrodan çıkarılmıştı.

Kart cezası sona eren Çağlar Söyüncü ilk 11'deki yerini aldı.

Ay-yıldızlı ekip sahaya, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Berat Özdemir, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Burak Yılmaz ilk 11'iyle çıktı.

Milli takımda Sinan Bolat, Altay Bayındır, Ozan Tufan, Berkan Kutlu, Halil Dervişoğlu, Yusuf Yazıcı, Rıdvan Yılmaz, Ozan Kabak, Mert Müldür, Serdar Dursun, Abdülkadir Ömür ve Kaan Ayhan ise yedekler arasında yer aldı.

Taylan Antalyalı ise maç kadrosunda yer almadı.

TÜRK TARAFTARLAR MİLLİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

A Milli Takımın, Letonya ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada tribünlerde Türk taraftarlar da yer aldı.

Karşılaşmayı yaklaşık 2 bin 500 taraftar tribünde izledi.

İki doz aşılı ya da PCR testi yaptıran taraftarlar tribündeki yerini alabildi.

MAÇ ÖZETİ

7' Letonya gole yaklaştı. Sol kanattan Savalnieks'in kullandığı kornerde, altıpas önünde Cernomordijs topa kafayı vurdu, Merih Demiral çizgi üzerinde yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

25' milli takımın gelişen atağında, Kerem Aktürkoğlu rakip yarı sahanın ortalarında topla buluştu. Hızla ceza sahasına ilerleyen Kerem yaklaşık 25 metreden şutunu attı, köşeye giden ve yerde de seken meşin yuvarlağı kaleci Ozols iki hamlede kontrol etti.

29' Türkiye gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder, açışını düzeltip ceza sahasına girmeden sert vurdu. Kaleci Ozols köşeye giden meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

35' milli takım, Letonya ceza sahasının önünden, kaleyi sol çaprazdan gören bölgeden serbest vuruş kazandı. Burak Yılmaz'ın kullandığı atışta top üst ağlarda kaldı.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Daugava

Hakemler: Andreas Ekberg, Fredrik Klyver, Stefan Hallberg (İsveç)

Letonya: Ozols, Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis, Zjuzins, Emsis, Jaunzems, Uldrikis, Ciganiks, Gutkovskis

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Berat Özdemir, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz

Sarı kart: Dk. 3 Jaunzems (Letonya)

