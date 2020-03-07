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ÖZET | Liverpool-Bournemouth maç sonucu: 2-1 (Premier Lig)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 07.03.2020 17:46 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında lider Liverpool, evinde Bournemouth'u 2-1 mağlup etti.

ÖZET | Liverpool-Bournemouth maç sonucu: 2-1 (Premier Lig)

Puan tablosunun açık ara zirvesinde yer alan ve geçen hafta ligdeki ilk mağlubiyetini yaşayan Liverpool, 29. haftanın açılış maçında Bournemouth'u ağırladı.

Konuk ekip, 9. dakikada Callum Wilson ile öne geçse de Liverpool, 25. dakikada Muhammed Salah ve 33. dakikada Sadio Mane'nin attığı gollerle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Puanını 82'ye çıkaran Liverpool liderliğini sürdürürken, ligde kalma mücadelesi veren Bournemouth 27 puanda kaldı.

(AA)

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