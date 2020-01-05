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  4. ÖZET | Liverpool - Everton maç sonucu: 1-0

ÖZET | Liverpool - Everton maç sonucu: 1-0

İNGİLTERE HABERLERİ  | 05.01.2020 21:31 | Son Güncelleme

İngiltere Federasyon Kupası 3. turunda Merseyside derbisinde Liverpool, sahasında Everton'ı 1-0 yenerek rakibini FA Cup'ın dışına itti. Liverpool - Everton maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Liverpool - Everton maç sonucu: 1-0

İki Liverpool ekibinin karşı karşıya geldiği Merseyside derbisinde gülen taraf 1-0'lık skorla Liverpool oldu. Liverpool, Everton'ı kupa dışına iterek İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nda 4. tura yükseldi. Liverpool - Everton maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

İngiltere Premier Lig ekipleri Liverpool ile Everton, FA Kupası'nın 3. turunda karşılaştı. Ligi açık ara lider götüren Liverpool, sahası Anfield Stadı'nda oynanan müsabakaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı.

Bir çok as oyuncusunu dinlendiren Kloop, Everton karşısına Adrian, Williams, Phillips, Gomez, Milner, Lallana, Chirivella, Jones, Elliot, Minamino ve Origi 11 ile çıktı.

Everton ise Pickford, Coleman, Mina, Holgate, Sidibe, Schneiderlin, Sigurdsson, Digne, Walcott, Richarlison ve Calwert-Lewin 11 ile maça çıktı.

Liverpool, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Curtis Jones'un 71. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazandı ve tur atladı.

Everton'da milli futbolcu Cenk Tosun maç kadrosunda yer almadı.

LİVERPOOL TARİHİNE GEÇTİ

Liverpool'a turu getiren golü kaydeden Curtis Jones, (18 yıl 340 gün) ilk profesyonel golünü attığı maçta, Robbie Fowler'dan (18 yıl 338 gün) sonra Merseyside derbilerinde gol atan en genç 2. oyuncu oldu.

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