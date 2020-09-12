ÖZET | Liverpool - Leeds United: 4-3

İngiltere Premier Lig'in açılış haftasında son şampiyon Liverpool, evinde ligin yeni ekiplerinden Leeds United ile karşı karşıya geldi. Andield Stadı'nda oynanan mücadeleyi Liverpool 4-3'lük skorla kazandı.

Gol yağmuruna sahne olan maçta Liverpool'a galibiyeti getiren goller, ikisi penaltı olmak üzere 4, 33 ve 88'de Salah ile 20. dakikada van Dijk'ten geldi. Leeds United'ın sayılarını ise 12. dakikada Harrison, 30. dakikada Bamford ve 66. dakikada Klich kaydetti.

Mısırlı yıldız Muhammed Salah, Premier Lig'in ilk haftasında hat-trick yapan 9. oyuncu oldu.

Sezona 3 puanla başlayan Liverpool, 2. haftada Chelsea ile deplasmanda dev bir maça çıkacak. Leeds United ise yine ligin yeni ekiplerinden Fulham'ı konuk edecek.

