ÖZET Liverpool - Wolverhampton maç sonucu: 1-0

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında, ligi kasıp kavuran Liverpool, evinde Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Anfield Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı. Liverpool - Wolverhampton maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
VAR kararlarının damga vurduğu maçta Liverpool'a galibiyeti getiren gol, 42. dakikada Lallana'nın asistinde Mane ile geldi. Liverpool'un golü önce ofsayt nedeniyle iptal edilirken, VAR incelemesi sonrasında onaylandı. Wolverhampton'ın devrenin sonunda Neto ile attığı gol ise, VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.
Bu sonucun ardından daha önce 1 maçı ertelenen Liverpool, 18 galibiyet ve 1 beraberlikle 55 puana yükselirken, Wolves ise 2 maç sonra yenilerek 30 puanda kaldı.
Premier Lig'in 21. haftasında Liverpool evinde Sheffield United ile karşılaşacak, Wolverhampton ise deplasmanda Watford'a konuk olacak.
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