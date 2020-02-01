SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Galibiyeti Enes Ünal getirdi

Galibiyeti Enes Ünal getirdi

İSPANYA HABERLERİ  | 01.02.2020 23:08 | Son Güncelleme

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Valladolid, Mallorca'yı deplasmanda milli futbolcumuz Enes Ünal'ın 56. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Galibiyeti Enes Ünal getirdi

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Valladolid, deplasmanda Mallorca'yu milli futbolcu Enes Ünal'ın 56. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Valladolid ligdeki 5. galibiyetini elde ederek puanını 25'e yükseltti. Ev sahibi ekip ise 14. yenilgisini yaşadı ve 18 puanda kaldı.

ENES'İN BU SEZONKİ 5. GOLÜ

Enes Ünal, Mallorca'ya karşı attığı golle bu sezon Valladolid forması ile çıktığı 20 maçta 5. golünü atmış oldu.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
PARTNERAilesi uyardı: Biraz yavaşla!Ailesi uyardı: Biraz yavaşla!
Barça güle oynaya son 8'deBarça güle oynaya son 8'de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
enes ünal mallorca real valladolid

En Çok Okunan Haberler

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Ömercik hayatını kaybetti

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Ömercik hayatını kaybetti

Trabzonspor'un konuğu Fenerbahçe

Trabzonspor'un konuğu Fenerbahçe

Trabzon'da şok kavga! Futbolcular birbirine girdi

Trabzon'da şok kavga! Futbolcular birbirine girdi

Trabzon'da Ali Koç'a şok tepki

Trabzon'da Ali Koç'a şok tepki

Fırtına evinde Fenerbahçe'yi devirdi!

Fırtına evinde Fenerbahçe'yi devirdi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Murillo transferi resmen açıklandı

Murillo transferi resmen açıklandı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Atletico Madrid adını finale yazdırdı

Atletico Madrid adını finale yazdırdı

Barcelona'dan flaş Arda Turan kararı

Barcelona'dan flaş Arda Turan kararı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galibiyeti Enes Ünal getirdi

Galibiyeti Enes Ünal getirdi

ÖZET | Real Madrid - Atletico Madrid maç sonucu: 1-0

Madrid derbisinde gülen Real

MAÇ SONUCU | Barcelona-Levante: 5-0 (İspanya Kral Kupası)

Barça güle oynaya son 8'de

Villarreal, Dortmund'dan Paco Alcacer'i transfer etti

Paco Alcacer, İspanya'ya döndü

ÖZET | Real Zaragoza 0-4 Real Madrid (İspanya Kral Kupası)

Real Madrid 4 golle çeyrek finalde

Barcelona'dan Willian sürprizi

Barcelona'dan transfer sürprizi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.