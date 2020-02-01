Galibiyeti Enes Ünal getirdi

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Valladolid, deplasmanda Mallorca'yu milli futbolcu Enes Ünal'ın 56. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Valladolid ligdeki 5. galibiyetini elde ederek puanını 25'e yükseltti. Ev sahibi ekip ise 14. yenilgisini yaşadı ve 18 puanda kaldı.
Enes Ünal, Mallorca'ya karşı attığı golle bu sezon Valladolid forması ile çıktığı 20 maçta 5. golünü atmış oldu.
(DHA)
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