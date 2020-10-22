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ÖZET | Manchester City - Porto maç sonucu: 3-1

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 22.10.2020 09:11 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Manchester City ile Porto karşılaştı. Guardiola'nın öğrencileri, 1-0 geriye düştüğü maçı Sergio Agüero, İlkay Gündoğan ve Ferran Torres'in golleriyle 3-1 kazandı. Manchester City Devler Ligi'ne 3 puanla başladı. Porto ise puansız kaldı. Gruptaki diğer maçta Olympiakos, Marsilya'yı 1-0'lık skorla devirdi.

ÖZET | Manchester City - Porto maç sonucu: 3-1

Şampiyonlar Ligi C Grubu mücadelesinde Manchester City ile Porto, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi mücadeleyi 3-1 kazandı.

Karşılaşmada ilk gol Porto'dan geldi. Luis Diaz 14. dakikada Porto'yu 1-0 öne geçirirken Manchester City 20. dakikada penaltıdan Sergio Agüero ile skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarı 1-1 biterken Manchester City 65. dakikada İlkay Gündoğan'ın kullandığı frikikten golü buldu. Türk asıllı Alman yıldızın golü ev sahibini 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

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  1. dakikada günün sonucunu Ferran Torres tayin etti. İspanyol futbolcunun golü Manchester City adına 3-1'lik üstünlüğü getirirken kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Manchester City sahadan galibiyetle ayrıldı.

Manchester City, gruptaki bir sonraki maçında Marsilya'ya konuk olacak. Porto ise aynı haftada Olympiakos'u sahasında ağırlayacak.

(AA)

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