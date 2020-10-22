ÖZET | Manchester City - Porto maç sonucu: 3-1

Şampiyonlar Ligi C Grubu mücadelesinde Manchester City ile Porto, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi mücadeleyi 3-1 kazandı.
Karşılaşmada ilk gol Porto'dan geldi. Luis Diaz 14. dakikada Porto'yu 1-0 öne geçirirken Manchester City 20. dakikada penaltıdan Sergio Agüero ile skoru 1-1'e getirdi.
İlk yarı 1-1 biterken Manchester City 65. dakikada İlkay Gündoğan'ın kullandığı frikikten golü buldu. Türk asıllı Alman yıldızın golü ev sahibini 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.
Manchester City, gruptaki bir sonraki maçında Marsilya'ya konuk olacak. Porto ise aynı haftada Olympiakos'u sahasında ağırlayacak.
(AA)
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