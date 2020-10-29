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ÖZET | Manchester United - RB Leipzig maç sonucu: 5-0

İNGİLTERE HABERLERİ  | 29.10.2020 09:47 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir'in de yer aldığı H Grubu'nda Manchester United ile RB Leipzig karşılaştı. Old Trafford'da oynanan mücadele Kırmızı Şeytanlar'ın 5-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Kırmızı Şeytanlar grupta 2'de 2 yaparak liderliğini sürdürdü. Manchester United gruptaki 3. maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir'e konuk olacak. RB Leipzig de PSG deplasmanına çıkacak.

ÖZET | Manchester United - RB Leipzig maç sonucu: 5-0

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir'in yer aldığı grupta Manchester United, evinde RB Leipzig'i 5-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.Manchester United'a galibiyeti getiren goller Marcus Rashford (3), Mason Greenwood ve Anthony Martial'den geldi.

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Bu sonuçla grupta 2'de 2 yapan İngiliz ekibi 6 puanla liderliğini sürdürdü. İlk maçta Medipol Başakşehir'i mağlup eden Leipzig ise 3 puanda kaldı. Grubun 3. haftasında temsilcimiz Başakşehir evinde Manchester United'ı konuk edecekken, RB Leipzig ise deplasmanda PSG ile karşılaşacak.

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