ÖZET | Manchester United - RB Leipzig maç sonucu: 5-0

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir'in yer aldığı grupta Manchester United, evinde RB Leipzig'i 5-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.Manchester United'a galibiyeti getiren goller Marcus Rashford (3), Mason Greenwood ve Anthony Martial'den geldi.
Bu sonuçla grupta 2'de 2 yapan İngiliz ekibi 6 puanla liderliğini sürdürdü. İlk maçta Medipol Başakşehir'i mağlup eden Leipzig ise 3 puanda kaldı. Grubun 3. haftasında temsilcimiz Başakşehir evinde Manchester United'ı konuk edecekken, RB Leipzig ise deplasmanda PSG ile karşılaşacak.
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