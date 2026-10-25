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Tartışmalı kararlarıyla gündem olan FIFA kokartlı hakem Asen Albayrak'a MHK'den flaş ceza

1. Lig'de Kayserispor ile Batman Petrolspor arasında oynanan maçta verdiği tartışmalı penaltı ve VAR uyarısına rağmen kararından dönmemesiyle eleştiri oklarının hedefi olan FIFA kokartlı hakem Asen Albayrak, bu hafta sonu Merkez Hakem Kurulu tarafından Ankara Süper Amatör Ligi'nde görevlendirildi.

Tartışmalı kararlarıyla gündem olan FIFA kokartlı hakem Asen Albayrak'a MHK'den flaş ceza
Emre Şen

Trendyol 1. Lig'de geçtiğimiz hafta sonu oynanan Kayserispor - Batman Petrolspor müsabakasında verdiği tartışmalı kararlarla futbol gündemine oturan FIFA kokartlı hakem Asen Albayrak hakkında Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından dikkat çeken bir karara imza atıldı. Profesyonel liglerde bu hafta sonu görev alıp almayacağı merakla beklenen tecrübeli hakem, amatör küme maçına atandı.

VAR UYARISINA RAĞMEN KARARINDAN DÖNMEMİŞTİ

Kayserispor'un ev sahipliğinde gerçekleşen karşılaşmada ev sahibi lehine çaldığı penaltı düdüğüyle günlerce spor programlarında ve kamuoyunda tartışılan Asen Albayrak, pozisyon sonrasında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarıyı incelemesine rağmen kararını değiştirmemişti. Hakem otoritesi ve verdiği karar futbol camiasında geniş yankı uyandırırken, yaşanan bu gelişmelerin ardından MHK'nin nasıl bir tasarrufta bulunacağı büyük merak konusu olmuştu.

PROFESYONEL LİGLER YERİNE ANKARA SÜPER AMATÖR LİGİ

Merkez Hakem Kurulu, hakkında yoğun tartışmalar süren FIFA kokartlı hakem Asen Albayrak'ı bu hafta sonu profesyonel ligler yerine amatör ligde görevlendirdi. Asen Albayrak, Ankara Süper Amatör Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Mamak Belediyespor ile Anadolubeyispor karşılaşmasını yönetti. Deneyimli hakemin amatör kümedeki bu müsabakada düdük çalması, futbol kamuoyunda ve sosyal medyada hızla gündem olurken, MHK'nin bu atamayla hakemi dinlendirmek veya kamuoyu baskısından uzak tutmak istediği yorumları yapıldı.

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