ÖZET | Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2

Dimitrios Pelkas bu sezon Süper Lig'de 10 deplasman golüne doğrudan katkı sağlarken (5 gol & 5 asist), Fenerbahçe formasıyla bir sezonda 10+ dış saha golünde pay sahibi olan son isim 2010/11'de Alex de Souza'ydı (13 gol & 9 asist).

Süper Lig'in son şampiyonu unvanına sahip takımlara konuk olduğu son 10 maçı kazanamayan Fenerbahçe, Mayıs 2007'den sonra ilk kez son şampiyon bir takım karşısında deplasmanda kazandı.

Başakşehir'de Mahmut Tekdemir 29 ve 60. dakikalarda gördüğü iki sarı kartla oyundan ihraç edildi.

Başakşehir, 18. dakikada Ömer Ali Şahiner ile öne geçti. Fenerbahçe, bu gole 40. dakikada Attila Szalai ile skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Kocaman, deplasmanda 2-0 kaybettikleri Gaziantep mücadelesinde ilk 11'de yer alan Alexandru Epureanu, Deniz Türüç, Uğur Uçar ve Demba Ba'nın yerine Ömer Ali Şahiner, Aleksic, Mahmut Tedemir ve Enzo Crivelli'yi sahaya sürdü.

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman, bir önceki lig maçına göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Fenerbahçe, hafta içini 'BAY' geçecek ve bir sonraki lig maçını 25 Nisan'da Kasımpaşa ile oynayacak. Başakşehir ise 22 Nisan'da Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Üst üste ikinci galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 69'a yükseltti. Başakşehir ise üst üste ikinci kez mağlup oldu ve 33 puanda kaldı.

Genç teknik adam, bu isimlerin yerine Harun Tekin ve Nazım Sangare'yi ilk 11'de sahaya sürdü. Belözoğlu, Medipol Başakşehir karşısında kalede Harun Tekin'i görevlendirirken, savunma dörtlüsünü Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Caner Erkin'den oluşturdu. Orta sahada Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş ve Ozan Tufan'a şans veren Belözoğlu, hücum kanatlarında İrfan Can Kahveci ve Dimitris Pelkas'ı oynattı. Belözoğlu, santrforda ise Enner Valencia'ya şans tanıdı.

Süper Lig'in 35. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe'de futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu, son oynadıkları Gaziantep maçına göre ilk 11'de zorunlu 2 değişiklik yaptı. Emre Belözoğlu, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede Gaziantep maçına ilk 11'de başlayan Altay Bayındır ve Gökhan Gönül'ü sakatlıkları dolayısıyla görevlendiremedi.

Medipol Başakşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Deniz Türüç ile tedavileri süren Junior Caiçara, Hasan Ali Kaldırım ve Boli Bolingoli, kadroda yer almadı. Turuncu-lacivertli ekipte teknik direktör Aykut Kocaman, Demba Ba ve Azubuike'ye kadroda yer vermedi.

Yedek kulübesinde ise Mert Günok, Leonardo Duarte, Rafael, Mehmet Topal, Epureanu, Berkay Özcan, Nacer Chadli, Fredrik Gulbrandsen ve Uğur Uçar yer aldı.

Ara transfer döneminde Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci, Başakşehir Fatih Terim Stadı'na 85 gün sonra sarı-lacivertli formayla döndü. İrfan Can, 23 Ocak'ta turuncu-lacivertli takımın sahasında Çaykur Rizespor ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı mücadelede forma giymişti. İrfan, maç öncesinde eski takım arkadaşlarının yanına giderek kısa bir süre sohbet etti.

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Harun Tekin, bu sezon ligde ilk kez bir maça ilk 11'de çıktı. Sarı-lacivertlilerin genç kalecisi Altay Bayındır'ın sakatlığı sebebiyle ilk 11'de görevlendirilen Harun, bu sezon daha 2 Türkiye Kupası maçında forma giymişti.

Sarı-lacivertlilerde Osman Ertuğrul Çetin, Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Bright Samuel-Osayi, Marcel Tisserand, Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Filip Novak ise yedek soyundu.

Ara transfer döneminde Fenerbahçe ile yollarını ayıran ve Medipol Başakşehir'e transfer olan Tolga Ciğerci, eski takımına karşı mücadele etti. Turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Aykut Kocaman, Tolga'ya ilk 11'de görev verdi.

Medipol Başakşehir'de 4 sezon forma giyen Emre Belözoğlu, teknik adam olarak ilk kez turuncu-lacivertli ekibe karşı, takımının başında yer aldı. Turuncu-lacivertli takımın kaptanlığını da yapan Emre Belözoğlu, teknik adam olarak Fenerbahçe'nin başında saha kenarındaki yerini aldı.

Fenerbahçe'de 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemedi. Sarı-lacivertli ekipte Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti takımdaki yerlerini alamadı. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunmayan Mauricio Lemos da kadroya alınmadı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, Gaziantep maçının ardından Medipol Başakşehir maçında da yedek bekledi. Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, tecrübeli futbolcuyu Medipol Başakşehir karşısında yedek soyundurdu. Gaziantep karşısında da maça yedek başlayan Gustavo, 81. dakikada Jose Sosa'nın yerine oyuna dahil olmuştu.

MAÇ DÜŞÜK TEMPOYLA BAŞLADI

Maçın ilk dakikalarında iki takım da kontrollü oyunu tercih etti ve mücadele tempo olarak düşük start aldı. Başakşehir, 5. dakikadan sonra daha fazla önde baskı yaparak top kazanmaya ve pasla baskı kurmaya başladı.

BAŞAKŞEHİR PERDEYİ AÇTI

Edin Visca bu dakikalarda en çok dikkat çeken oyuncu olurken, sık sık kanatlardan yapılan ortalarda Fenerbahçe savunması Crivelli'ye gol şansı vermedi. Fenerbahçe, 10 dakikalık Başakşehir baskısından sonra tekrar oyuna ortak oldu. Fenerbahçe, Başakşehir karşısında kornerle gol ararken kalesinde golü gördü.

dakikada hızlı gelişen atakta Edin Visca'nın uzun pasında Nazım Sangare'den seken topu önünde bulan Ömer Ali Şahiner'in, ceza sahası dışında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert ve düzgün şutunda meşin yuvarlak Harun Tekin'in solundan üst köşede ağlarla buluştu.

Gol öncesinde Danijel Aleksic'in Dimitrios Pelkas'tan topu kazandığı sırada faul yapıldığına yönelik Fenerbahçeli oyuncuların itirazı oldu. Cüneyt Çakır, VAR hakemi Ümit Öztürk'ten uyarı gelmemesi üzerine santrayı işaret etti.

FENERBAHÇE, BASKINI ARTIRDI

Golden sonra Fenerbahçe, presini Başakşehir yarı alanında başlattı ve oyunun kontrolünü aldı. Başakşehir ise hızlı hücumlarla farkı artırmayı denedi. Üst üste ortalar ve ceza sahası dışından şutlarla gol arayan Fenerbahçe, dakikalar geçtikçe baskısını artırdı.