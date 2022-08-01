ÖZET | Messi'nin golü sevenlerini ağlattı! Paylaşım rekorları kıran olay...

Messi yeni sezona golle başladı. Barcelona'dan PSG'ye transfer olarak büyük bir sürprize imza atan yıldız oyuncunun yeni sezona golle başlaması hayranlarını epey mutlu etti. Fransa Süper Kupası maçında Nantes ile karşılaşan PSG, sahadan 4-0'lık rahat bir galibiyet aldı.

MESSI'DEN HARİKA GOL

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

Karşılaşmanın 22. dakikasında sahneye çıkan Messi harika bir gole imza attı. Kaleciyi çalımlayarak sağ ayağıyla topu ağlara gönderen yıldız oyuncu büyük bir sevinç yaşadı. Hayranlarını bir hayli mutlu eden Messi, yeni sezona golle başladı. Messi'nin bu golü kısa süre içinde sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

MAÇ ÖZETİ



