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ÖZET | Messi'nin golü sevenlerini ağlattı! Paylaşım rekorları kıran olay...

01.08.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Süper Kupa maçında PSG, Nantes'ı 4-0 yendi. Maçın golleri, 22. dakikada Lionel Messi, 45. ve 82. dakikalarda Neymar, 57. dakikada da Sergio Ramos'tan geldi. Nantes'da Jean-Charles Castelletto, 81. dakikada kırmızı kart gördü. Maçı 4-0 kazanan PSG, kupayı 11. kez müzesine götürdü. Karşılaşmaya Messi'nin attığı gol damga vurdu. PSG'ye transfer olduğu günden beri kendinden uzak bir performans sergileyen Messi'nin golü sevenlerini ağlattı.

ÖZET | Messi'nin golü sevenlerini ağlattı! Paylaşım rekorları kıran olay...

Messi yeni sezona golle başladı. Barcelona'dan PSG'ye transfer olarak büyük bir sürprize imza atan yıldız oyuncunun yeni sezona golle başlaması hayranlarını epey mutlu etti. Fransa Süper Kupası maçında Nantes ile karşılaşan PSG, sahadan 4-0'lık rahat bir galibiyet aldı.

MESSI'DEN HARİKA GOL

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(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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Karşılaşmanın 22. dakikasında sahneye çıkan Messi harika bir gole imza attı. Kaleciyi çalımlayarak sağ ayağıyla topu ağlara gönderen yıldız oyuncu büyük bir sevinç yaşadı. Hayranlarını bir hayli mutlu eden Messi, yeni sezona golle başladı. Messi'nin bu golü kısa süre içinde sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

MAÇ ÖZETİ


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Anahtar Kelimeler:
messi psg
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