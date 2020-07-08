ÖZET | Milan 4-2 Juventus maç sonucu

Sakatlığı sebebiyle bu maça Milan yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise devre arasında Lucas Paqueta'nın yerine ikinci yarıda forma giydi.

66'ncı dakikada, Franck Kessie kırmızı-siyahlılar adına maçta yeniden eşitliği sağlayan golü attı ve skoru 2-2 yaptı.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu ve 47'nci dakikada Adrien Rabiot Juventus'u öne geçirdi: 0-1.

İtalya Serie A'nın 31. haftasnda Milan evinde lider Juventus 'u konuk etti. Milan 2-0 geriye düştüğü maçı 4-2 kazanarak, muhteşem bir geri dönüşe imza attı.

Böylece Milan, önce 2 farklı geriye düştüğü mücadeleyi 4-2 kazanarak ligdeki çıkışını sürdürdü. Kırmızı-siyahlılar, salgın sonrası dönemde oynadığı 5'inci maçında 4'üncü galibiyetini elde etti. Bu galibiyetle puanını 49'a yükselten Milan, puan tablosunda maç fazlasıyla 5'inci sıraya yükseldi.

Lider Juventus ise öne geçtiği müsabakada üstünlüğünü koruyamayarak net bir avantajdan yararlanamadı. 75 puanla lider konumdaki siyah beyazlılar, Milan'ı yenerek şampiyonluk yolunda rakipleriyle arasındaki puan farkı açma fırsatını tepti. Juventus ligde 4'üncü mağlubiyetini alırken, 7 maç aradan sonra yenilgi yaşadı.

Diğer yandan, bugün oynanan ligin 31'inci haftasının açılış maçında ise lider Juventus'un en yakın takipçisi başkent ekibi Lazio, Lecce deplasmanından sürpriz yenilgiyle ayrıldı.

Lazio, 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 kaybederek, şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı. 68 puanla 2'nci sıradaki yerini koruyan Lazio, bu sezon üst üste 2'nci, toplamda 5'inci yenilgisini yaşadı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Lecce ise Lazio galibiyetiyle puanını 28'e yükseltti ve 17'nci sıraya çıktı.

Lazio, bu yenilgiyle lider Juventusla arasındaki 7 puanlık farkı eritme fırsatını da değerlendirememiş oldu. (AA)

