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  4. ÖZET | Mönchengladbach-Borussia Dortmund maç sonucu: 1-2 (Bundesliga)

ÖZET | Mönchengladbach-Borussia Dortmund maç sonucu: 1-2 (Bundesliga)

ALMANYA HABERLERİ  | 07.03.2020 23:05 | Son Güncelleme

Bundesliga'nın 25. haftasında Borussia Dortmund deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı Thorgan Hazard ve Achraf Hakimi'nin golleriyle 2-1 yendi.

ÖZET | Mönchengladbach-Borussia Dortmund maç sonucu: 1-2 (Bundesliga)

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 25. haftasında Borussia Park Stadı'nda Borussia Mönchengladbach'ın konuğu oldu.

Sarı-siyahlılar, 8. dakikada Thorgan Hazard'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Borussia Mönchengladbach, 50. dakikada Lars Stindl'in topu filelere göndermesiyle 1-1'lik eşitliği sağladı.

3 PUANI HAKIMI GETİRDİ

Borussia Dortmund, 71. dakikada Achraf Hakimi ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla ikinci sıraya yükselen sarı-siyahlılar, puanını 51'e çıkardı. Borussia Mönchengladbach ise bir maç eksiğiyle 46 puanda kaldı.

BAYER LEVERKUSEN FARKLI KAZANDI

Günün diğer karşılaşmalarında Bayer Leverkusen sahasında Eintracht Frankfurt'u 4-0, Freiburg da ağırladığı Union Berlin'i 3-1 mağlup etti. Leipzig deplasmanda Wolfsburg ile 0-0, Hertha Berlin sahasında Werder Bremen ile 2-2 ve Schalke 04 evinde Hoffenheim ile 1-1 berabere kaldı.

Bundesliga'da 25. hafta, yarın oynanacak Bayern Münih- Augsburg ve Mainz 05-Fortuna Düsseldorf karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund Bundesliga Thorgan Hazard Achraf Hakimi

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