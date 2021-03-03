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ÖZET | Mönchengladbach - Dortmund maç sonucu: 0-1

03.03.2021 10:26 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Mönchengladbach - Dortmund maç sonucu: 0-1

Futbolda, Almanya Kupası çeyrek finalinde Borussia Mönchengladbach'ı 1-0 yenen Borussia Dortmund yarı finale yükseldi.

Almanya Kupası'nda Borussia Dortmund yarı finale yükseldi. Borussia Mönchengladbach'ın sahasında Borussia Dortmund'u konuk ettiği maçta ilk yarı 0-0 berabere tamamlandı. İkinci yarıda konuk ekip, 66. dakikada Jadon Sancho'nun topu filelere göndermesiyle 1-0 öne geçti.

Çekişmeli geçen karşılaşmada başka gol olmadı ve Borussia Dortmund karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı-siyahlılar bu galibiyetle Almanya Kupası'nda yarı finale adını yazdırdı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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Anahtar Kelimeler:
Borussia Dortmund Almanya
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