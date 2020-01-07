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  4. Lider Inter, Napoli'yi de devirdi

Lider Inter, Napoli'yi de devirdi

İTALYA HABERLERİ  | 07.01.2020 00:42 | Son Güncelleme

Serie A'nın 18. haftasında Inter deplasmanda Napoli'yi 3-1 yendi. Inter'e galibiyeti Lukaku (2) ve Lautaro Martinez'in golleri getirdi.

Lider Inter, Napoli'yi de devirdi

Haftaya, Juventus'un averajla önünde lider başlayan Inter, Napoli'ye konuk oldu.

Inter, Lukaku'nun 14 ve 33, Lautaro Martinez'in 62. dakikadaki golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Napoli'nin golü ise 39. dakikada Milik'ten geldi.

Puanını 45'e yükselten Milano ekibi, zirvedeki yerini korudu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Futbol inter napoli serie a

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