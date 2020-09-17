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ÖZET | Neftçi Bakü - Galatasaray: 1-3

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.09.2020 20:51 | Son Güncelleme

UEFa Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray, Neftçi Bakü İle karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar üstün olduğu maçı 3-1 kazanarak bir üst tura çıktı. Neftçi Bakü - Galatasaray maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Neftçi Bakü - Galatasaray: 1-3

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımına konuk oldu. Galatasaray iyi oynadığı maçta Neftçi Bakü'yü 3-1 yenerek tur atladı. Galatasaray'ın diğer turdaki rakibi Hajduk Split oldu. Neftçi Bakü - Galatasaray maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma, Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı ve sarı - kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu'na yükseldi.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 19. ve 63. dakikalarda Mbaye Diagne ile 48. dakikada Christian Luyindama kaydetti. Neftçi Bakü'nün tek sayısını ise 47. dakikada Mbodj attı.

NEFTÇİ BAKÜ - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

1' Galatasaray'da Babel'in sol kanattan yaptığı ortasını Neftçi savunması kornere gönderdi.

3' Kullanılan köşe vuruşunda oluşan karambolü Neftçi savunması uzaklaştırdı.

5' Kullanılan serbest vuruşu Neftçi savunması taca uzaklaştırdı.

8' GALATASARAY'DAN TEHLİKE! Ömer'in ceza yayı üzerinden çektiği şutunu kaleci Mammadov kornere çeldi.

11' Neftçi daha çok kontrataklarla etkili olmaya çalışıyor.

13' GALATASARAY GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Linnes'in sağ kanattan getirdiği topa ceza sahasında kafayı vuran Diagne'nin şutu direkten geri döndü.

18' GALATASARAY ÖNE GEÇTİ! Linnes'in sağ kanattan yaptığı ortasına uzak köşede kafayı vuran Diagne topu ağlarla buluşturdu.

21' Sarı-kırmızılılar rakibine önde etkili bir pres uyguluyor.

25' Neftçi Bakü'de Ibarra savunma arkasına sızdı, Fatih kalesini zamanında terk etti, ardından top son olarak Ibarra'ya çarpıp auta çıktı.

29' Galatasaray'da Ömer, Babel ile verkaça girerek ceza sahasına sokulmayı denedi ama Neftçi savunması izin vermedi.

33' Neftçi sert futboluna devam ediyor. İkili mücadelelerde bir hayli agresif bir görüntü sergiliyorlar.

36' Neftçi'de Ibara'nın ceza sahası dışından çektiği şut üstten dışarı çıktı.

40' Neftçi'de Alasgarov'un ceza yayı üzerinden çektiği şut Marcao'dan geri döndü.

43' NEFTÇİ'DEN TEHLİKE! Ceza sahasının sol çaprazından içeri giren Lawal'ın uzak köşeye vuruşu direk dibinden auta çıktı.

İLK YARI SONUCU: Neftçi Bakü - Galatasaray: 0-1

46' Neftçi'nin Galatasaray kalesini bulan ilk şutu gol oldu. Mbodj kornerde kafayı çok iyi vurdu ve golü attı.

48' Luyindama Galatasaray'ı yeniden öne geçiren golü attı.

63' GALATASARAY'DAN ÜÇÜNCÜ GOL! Kaleci Mammadov'un hatalı pasında araya giren Emre topu kale önündeki Diagne'ye verdi, Diagne'nin tek vuruşu ağlarla buluştu.

75' Neftçi'de Vinny Ibara'nın yerine Mirabdulla Abbasov oyuna girdi.

79' Galatasaray'da Babel'in sağ kanattan yaptığı ortayı Neftçi savunması uzaklaştırdı.

87' Kullanılan serbest vuruşa ceza sahasında Marcao topuğuyla şık bir vuruş yapmak istedi, şutu dışarı gitti.

TERİM'DEN ROTASYON

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndaki Neftçi Bakü maçında sürpriz tercihlere imza attı.

Deneyimli teknik adam, sezonun ilk haftasında ilk 11'de yer alan yıldızları Elabdelloui, Feghouli, Arda Turan ve Falcao'yu yedek kulübesine çekerken, Linnes, Ömer, Babel ve Diagne'yi 11'de sahaya sürdü.

Galatasaray'da transfer beklenen orta sahada Ömer, Taylan ve Belhanda yer aldı.

FORVETTE MBAYE DIAGNE

Galatasaray'da geçen sezon kiralık olarak Club Brugge forması giyen Mbaye Diagne, Neftçi Bakü maçıyla ilk 11'deki yerine geri dönmüş oldu.

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