ÖZET | Paris Saint-Germain 6-1 St. Etienne (Fransa Lig Kupası)

Fransa Lig Kupası çeyrek final maçında PSG ile Saint-Etienne karşı karşıya geldi.
Lig maçı olmamasına rağmen kupada tüm yıldızlarını sahaya süren Tuchel'in öğrencileri 2, 59 ve 57 dakikalarda Icardi, 39'da Neymar, 67'de Mbappe ve 44. dakikada Moulin'in kendi kalesine attığı gollerle galip geldi. 71'da penaltı atışından yararlanamayan Cabaye dönen topu tamamlayarak konuk ekibin tek sayısını kaydeden ismi oldu. 45. 46.Öte yandan 31'de Fofana St. Etienne adına kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
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