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ÖZET | PSG 4-0 Dijon (Fransa 1. Futbol Ligi)

FRANSA HABERLERİ  | 01.03.2020 11:25 | Son Güncelleme

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Dijon'u 4-0 yendi.

ÖZET | PSG 4-0 Dijon (Fransa 1. Futbol Ligi)

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Dijon'u 4-0 yendi. Ligin 27. hafta maçında lider PSG, Parc des Princes Stadı'nda kümede kalma mücadelesi veren Dijon'la karşılaştı.

Ev sahibi ekip, 3. dakikada Pablo Sarabia, 74. ve 90. dakikalarda Kylian Mbappe, 77. dakikada Mauro Icardi'nin ağları sarsmasıyla rakibini 4-0 mağlup etti. Puanını 68'e yükselten PSG liderliğini sürdürürken, Dijon 27 puanda kaldı.

(AA)

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