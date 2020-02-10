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ÖZET | PSG-Lyon maç sonucu: 4-2

FRANSA HABERLERİ  | 10.02.2020 08:37 | Son Güncelleme

Ligue 1'de lider Paris Saint-Germain sahasında Lyon'u Angel Di Maria, Kylian Mbappe, Marçal (kk) ve Cavani'nin golleriyle 4-2 yendi. Lyon'un sayılarını ise Terrier ve Dembele kaydetti.

ÖZET | PSG-Lyon maç sonucu: 4-2

Ligue 1'in 24. haftasının kapanış maçında, lider PSG ile 8. sıradaki Olympique Lyon karşılaştı.

Ev sahibi PSG, Di Maria'nın 22, Mbappe'nin 38, Marçal'ın 47 (kendi kalesine) ve Cavani'nin 79. dakikadaki golleriyle sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Olympique Lyon'un golleri ise 52. dakikada Terrier ve 59. dakikada Dembele'den geldi. Puanını 61'e yükselten PSG, Olympique Marsilya'nın 12 puan önünde liderliğini sürdürdü.

(AA)

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