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ÖZET | Real Betis-Barcelona maç sonucu: 2-3

İSPANYA HABERLERİ  | 10.02.2020 08:30 | Son Güncelleme

La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona, Canales ve Fekir'in golleriyle 2 kez geriye düştüğü maçta Real Betis'i Frenkie De Jong, Busquets ve Lenglet'in sayılarıyla deplasmanda 3-2 mağlup etti.

ÖZET | Real Betis-Barcelona maç sonucu: 2-3

La Liga'nın 23. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Betis'i 3-2 mağlup etti. Real Betis'te Sergio Canales (Dk. 6) ve Nabil Fekir (Dk. 26), Barcelona'da Frenkie De Jong (Dk. 9) ve Sergio Busquets'in (Dk. 45+3) karşılıklı golleriyle geçen ilk yarı 2-2 sona erdi.

FEKIR VE LENGLET ATILDI

İkinci yarı daha etkili olan Barcelona, 72. dakikada Clement Lenglent'in golüyle maçta ilk defa öne geçti. Karşılamanın 76. dakikasında Real Betis'ten Fekir, 79. dakikasında da Lenglet ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

REAL MADRID'İ TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Maçın son dakikalarında skor değişmeyince Barcelona sahadan 3-2 galip ayrıldı. Bu skorla puanını 49'a yükselten Barcelona, lider Real Madrid'in üç puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Real Betis ise 28 puanla 13. sırada kaldı.

Diğer yandan La Liga'da geçen sezonki başarılı performansını sürdüren Getafe, Sevilla'nın deplasmanda Celta Vigo'ya 2-1 yenilmesiyle 42 puanla 3. sıraya kadar yükseldi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
real betis barcelona Nabil Fekir Frenkie de Jong Sergio Busquets Clement Lenglet Sergio Canales

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